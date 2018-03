BONN. Die Suche nach dem 83-jährigen Johann J. aus Bonn-Medinghoven wurde beendet. Der Senior ist unversehrt in Bonn aufgetaucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.03.2018

Der vermisste Johann J. aus Bonn-Medinghoven ist in den Abendstunden wieder unverseht in Bonn aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, verließ der 83-Jährige am Donnerstagvormittag seine Wohnung auf dem Europaring, um sich zu Fuß zu einer Senioreneinrichtung nach Alfter-Impekoven zu begeben. Dort kam er allerdings nicht an und wurde als vermisst gemeldet. Die Polizei hat die Fahndung zurückgezogen.