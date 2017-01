Duisdorfer St.-Martins-Aktion

13.01.2017 Brüser Berg. Der Erlös aus dem Verkauf der Martinslose kommt Duisdorfer Kindern zugute. Im Telekom Dome wurden außerdem jetzt die Hauptgewinne der Losaktion übergeben.

Rund 13.500 Martinslose wurden im Herbst in Duisdorf verkauft – laut Martinsdarsteller Daniel Klein waren das etwa zehn Prozent mehr als 2015. Dazu beigetragen haben wohl auch H&S-Bike und die Telekom Baskets, die die Hauptgewinne, ein Fahrrad und dreimal drei Freikarten für ein Heimspiel, gesponsert haben. „Das hat den Losverkauf angekurbelt“, sagte Klein bei der Bekanntgabe der Gewinner am Mittwoch im Telekom Dome.

Das Jugendfahrrad im Wert von 380 Euro wurde zur Veranstaltung mitgebracht. Ob die Gewinnerin Irmtraut Vogt-Schmickler damit fahren wird, ist fraglich, denn sie gehört zum älteren Semester. Alternativ hatte H&S-Bike einen anderen gleichwertigen Artikel angeboten, den die Gewinnerin möglicherweise als Startkapital für ein E-Bike nutzen möchte.

Kurios bei den Baskets-Freikarten: Zwei Gewinner hatten sich nicht gemeldet und gehen deshalb leer aus. Die verbleibenden Karten gibt die Duisdorfer Feuerwehr, die das Martinsfest organisiert, an die städtische Einrichtung im Kannheideweg, die unter Trägerschaft des Godesheims Jugendliche in Wohngruppen betreut. Als dritter Gewinner freute sich Horst Schröder über die Heimspiel-Tickets.

Die Baskets machen auch in diesem Jahr gerne mit, auch bei H&S-Bike zeigte man sich aufgeschlossen. Immerhin unterstützen die Sponsoren damit auch den guten Zweck, dem der Erlös aus dem Losverkauf zugutekommt: Inklusive eines Übertrags aus 2016 werden 4000 Euro für die Kinder in Duisdorf ausgeschüttet.

Davon profitieren Kindergärten wie der in der Flemingstraße, dessen 42 Vorschulkinder mit diesem Geld einen Ausflug zum Vogel- und Affenpark in Eckenhagen unternehmen können. Daneben werden einzelne Grundschulkinder unterstützt, deren Familien sich die Teilnahme an Klassenfahrten nicht leisten können. Vom restlichen Geld wird der nächste Martinszug finanziert. Die Lose konnte man in Geschäften kaufen, außerdem gingen Grundschulkinder von Tür zu Tür. „Wir wollen auch erreichen, dass Kinder wieder mehr an den Türen verkaufen und schnörzen gehen“, sagte Klein. (Stefan Knopp)