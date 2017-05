Jubiläum in Bonn

Venusberg. Der Lauftreff Venusberg feierte sein 40-jähriges Bestehen mit – natürlich einer Joggingrunde durch den Kottenforst. Insgesamt kam zum 40. auch 40 Teilnehmer. Besser hätte es nicht laufen können.

Von Joe Körbs, 19.05.2017

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Lauftreffs Venusberg trafen sich jüngst die sportlichen Akteure der Vereinigung nicht zu Kaffee und Kuchen, sondern feierten das Jubiläum – natürlich – mit einer Joggingrunde durch den Kottenforst. Treffpunkt war wie schon seit Jahrzehnten der Waldparkplatz am Gudenauer Weg. Unter dem Motto „Laufen, ohne zu schnaufen“ wurde der Lauftreff am 16. Mai 1977 von Leistungssportlern des LC Jägermeister Bonn im Rahmen der „Trimming-130-Aktion“ gegründet. Nicht Hochleistung, sondern Dauerleistung, gepaart mit Entspannung, Freude und Spaß an der Bewegung stehen auch heute noch im Mittelpunkt, wenn sich immer montags die Läufer treffen – und das bei jedem Wetter.

Karrieren begannen beim Montagstreff

Dabei ist der Lauftreff kein Verein, das heißt, niemand muss offiziell Mitglied werden oder Beitrag bezahlen. Einige aus den Reihen der Gruppe sind heutzutage bei Marathons, Triathlons oder anderen Wettbewerben auf der ganzen Welt dabei. Viele erfolgreiche Sportler haben zudem ihre Karriere bei den Montagstreffen auf dem Venusberg begonnen.

Wie beispielsweise Detlef Uhlemann, der schnellste Läufer des LC Bonn in den 1970er Jahren. Von 1973 bis 1975 wurde er dreimal in Folge Deutscher Meister im 10 000-Meter-Lauf. Bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal wurde er Zehnter über 5000 Meter, während er über 10 000 Meter im Vorlauf ausschied. Der heute 67-Jährige und weitere erfahrene Läufer bieten heute jede Woche verschiedene Laufstrecken von sieben bis elf Kilometern an. „Eine Gruppe darf außerdem so schnell rennen, wie sie will“, erklärt Lauftreff-Leiter Peter Kretzer.

Rosenmont ist "lauffrei"

Seit einigen Jahren werden daneben auch zwei Walkinggruppen angeboten, die ebenfalls sehr beliebt sind. Dabei funktioniert das Konzept des Lauftreffs nur aufgrund des Engagements der Gruppenleiter, die ausschließlich ehrenamtlich arbeiten. Zwischen 30 und 50 Personen kommen regelmäßig zu den wöchentlichen Montagstreffen. Lediglich an Feiertagen und Rosenmontag ist „lauffrei“.

Die Altersspanne der Teilnehmer reicht von 20 bis 80 Jahre. Ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder langjährige Läufer, beim Lauftreff auf dem Venusberg sind alle willkommen, gemeinsam mit Gleichgesinnten durch den Kottenforst zu spurten. Auch wenn Thomas Monnens, eines der letzten noch lebenden Gründungsmitglieder, beim Jubiläumslauf „in Zivil“ erschien, sorgten seine alten Schwarz-Weiß-Fotos und Anekdoten für viel Erstaunen unter allen Beteiligten.

