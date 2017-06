Flanieren durch die Innenstadt

Duisdorf. Bei bestem Wetter haben sich am Sonntag rund 16.000 Besucher viel Zeit für einen Bummel durch die Duisdorfer Fußgängerzone genommen. Bei der 34. Gewerbeschau gefällt ihnen vor allem die Mischung aus Gewerbe, Gastronomie und Musik.

Von Leif Kubik, 11.06.2017

Während sich die Rochusstraße langsam aber stetig mit Besuchern füllt, stehen Yvonne Jansen und Noah Christian Buljat noch etwas verloren da. Zur 34. Ausgabe der Duisdorfer Gewerbeschau mit verkaufsoffenen Läden und viel Programm bemühten sich die beiden 27- und 16-jährigen Schüler, den Passanten Grundformen des Kung Fu zu vermitteln. „Das Wichtigste ist, Achtsamkeit zu entwickeln und Körper und Geist in Einklang zu bringen“, erklärte Jansen am Gemeinschaftsstand mit der Ballettschule.

Bei allerbestem Wetter hatten viele Besucher bereits Mittags eine doch abweichende Vorstellung davon, wie sich der Wunsch der Kampfsportlerin in die Tat umsetzen ließe. Jedenfalls waren die zahlreich vorhandenen Plätze der Außengastronomie bereits gut gefüllt, als Schirmherrin Ursula Brohl-Sowa nach einer kleinen Feierstunde im Rathaus zu ihrem Eröffnungsrundgang startete. Abends zog der Werbegemeinschaftsvorsitzende Gisbert Weber positive Bilanz. Mit rund 16 000 Besuchern sei die 34. Gewerbeschau nach wie vor ein Publikumsmagnet.

Die Erwartungshaltung des Publikums ist durch das in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich verbesserte Programm der Leistungsschau gestiegen. Kritische Anmerkungen gibt es immer: „Ich habe gehört, im vergangenen Jahr sei mehr losgewesen“, sagte beispielsweise Nadine Karzmarek, während sie mit dem Kinderwagen und den knapp zweijährigen Zwillingen Marc und Luca darauf wartet, dass Töchterchen Ira ihre Turnübung am Stand des Turn- und Kraftsportvereins (TKSV) zu Ende bringt. Die Familie aus Lengsdorf hat sich mit Freunden auf den Weg nach Duisdorf gemacht. Die sind aber mit dem Angebot komplett zufrieden. „Wir fanden es spannend, uns hat nichts gefehlt“, so ihr Urteil.

Sportvereine stellen sich vor

Ira Karzmarek schien auch höchst zufrieden; jedenfalls ließ sie ihre Familie samt Freunden noch eine ganze Weile warten, bevor sie sich von den „Jumpern“, losreißen konnte. Jumper, „das sind große Gummihalbkugeln, mit denen man sein Gleichgewicht trainieren kann“, erläuterte TKSV-Übungsleiterin Waltraud Schiffeler. Dieses Angebot richtete sich übrigens nicht nur an Kinder; auch Erwachsene durften sich an den Bällen erproben. Von Pilates über Rückengymnastik bis zu Ringen und weiteren Kampfsportarten reicht das Angebot des Vereins.

Nur wenige Meter weiter auf der Rochusstraße bot die Arbeit von Pasquale Mottula einen eher ungewohnten Anblick: An einem Stuhl-Rohling demonstrierte der Raumausstatter-Geselle ein aussterbendes Handwerk. „Diese klassische Arbeit ist schon lange nicht mehr Gang und Gäbe“, so der junge Mann am Stand der Polsterei Schreiber:. Unter der Sitzfläche des aus Buchenholz gefertigten Stuhls brachte er per Hand sogenannte Taillenfedern aus Kupfer unter einer Schnürung aus Juteseilen an.

Gäste loben die entspannte Atmosphäre

Am anderen Ende der Duisdorfer Festmeile Richtung Kulturzentrum testete derweil Pauline ihre Geschicklichkeit: Die Zehnjährige versuchte, eine Murmel in einem Ring mittels eines Seils so zu bewegen, dass sie nicht in eines der vielen Löcher fiel. „Rocky Mountains“ heißt das Spiel, mit dem das Jugendzentrum Sankt Martin auf sich und sein Engagement aufmerksam machte.

Ich mag die entspannte Atmosphäre der Gewerbeschau“, meinte Paulines Mutter Kerstin Unruh. Die Risikoanalystin wohnt gleich um die Ecke und ist jedes Jahr mit Pauline und deren sechsjährigem Bruder Marc auf der Festmeile unterwegs. Die entspannte Atmosphäre gefällt übrigens auch „Dorfsheriff“ Roland Krebs. „In den vergangenen Jahren gab es eigentlich nie gravierenden Zwischenfälle, und ich hoffe, dass ich auch heute nicht einschreiten muss“, meinte der Bezirksdienstbeamte.