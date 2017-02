Duisdorf. Der Verein Hardtberg Kultur lässt Toni Roeders „Kaffeehaus“ wieder aufleben. Zur Premiere kam das Salon-Ensemble Beda jetzt ins Kulturzentrum.

Von Jana Fahl, 14.02.2017

So wird Kaffeetrinken zum Erlebnis: Im Kulturzentrum Hardtberg gab es am Sonntag Livemusik des Salon-Ensembles Beda zu Kaffee und Kuchen. Mit dieser neuen Veranstaltungsreihe wird eine alte Idee von Toni Roeder wieder aufgenommen: „Das Kaffeehaus“.

„Wir haben uns überlegt, wie man das Unterhaltungs- und das Musikerlebnis in Einklang bringen kann“, erzählte Horst Bachmann, stellvertretender Vorsitzender von Hardtberg Kultur. „Toni Roeder hat bei den Veranstaltungen immer durchgehend Musik gespielt und danach konnte man sich unterhalten. Bei uns machen die Musiker zwischendurch mehrere Pausen zum Quatschen“, so Bachmann weiter.

Toni Roeder organisierte in den 1990er Jahren viele Veranstaltungen im Kulturzentrum Hardtberg, darunter seine „Bönnsche Tön“, der das Kulturzentrum bekannt gemacht hat. Anfangs lief die „Kaffeehaus“-Reihe etwas schleppend: Bereits im letzten Herbst wurde die Veranstaltung wieder ins Programm aufgenommen. Als Teil des „Hardtberger Frühlings 2017“ gab es das „Kaffeehaus“ am letzten Sonntag zum ersten Mal – und erfreute sich zahlreicher Besucher: „Es dauert immer eine Weile, bis eine Reihe sich durchgesetzt hat“, so Bachmann. „Das Kulturzentrum soll genutzt werden, um den Ortskern zu beleben, und das versuchen wir“.

Den Kuchen lieferte das Duisdorfer Café „Schells Eck“ und die Getränke das Brüser Berger Restaurant „Pastarotti“. Das Trio des Salon-Ensembles an Klavier, Geige und Akkordeon unterlegte die Kaffeehaus-Stimmung mit einem Mix aus Schlagern und Musiktiteln der 50er und 60er Jahre. Das nächste „Kaffeehaus“ mit Popmusik von Lothar A. Heinrich und Jakob Schkolnik findet am Sonntag, 9. April, um 15.30 Uhr im Kulturzentrum Hardtberg, Rochusstaße 276, statt. Der Eintritt ist frei.