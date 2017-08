Polizeistreife

Bonn-Beuel . Die Polizei in Bonn-Beuel hat am Samstagnachmittag zwei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen. Die beiden Männer waren mit den Fahrrädern unterwegs, als die Polizei bei einer Kontrolle feststellte, dass eines der Räder gestohlen war.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.08.2017

Am Samstagnachmittag griff eine Streife der Polizeiwache Ramersdorf zwei mutmaßliche Tatverdächtigte in Bonn-Beuel auf. Laut Polizeiangaben hatten die zwei Männer im Alter von 27 und 34 Jahren zwei Fahrräder bei sich. Als sie den Streifenwagen der Beamten sahen, entfernten sie sich von den Rädern. Die Polizei überprüfte daraufhin beide Männer und stellte fest, dass eines der Fahrräder am Vortag in der Innenstadt von Bonn gestohlen worden war.

Daraufhin wurden die Fahrräder sicher gestellt und die zwei Verdächtigen ins Polizeipräsidium gebracht. Nach Feststellung ihrer Personalien und ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei wurden beide Männer am Sonntagmorgen wieder entlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiterhin an.