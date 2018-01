Polizei rückte wegen zwei Unfällen an der Pützchens Chaussee aus.

Bonn. Auf der Pützchens Chaussee wurden bei einem Frontalzusammenstoß zwei Personen verletzt. In der Nähe der Unfallstelle wurde kurze Zeit später eine Frau angefahren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.01.2018

Zwischen der Oberkasseler Straße und der Straße "Am Rehsprung" hat es gegen 7 Uhr einen Unfall gegeben. Ein 53-jähriger Autofahrer geriet aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn der Pützchens Chaussee. Er stieß frontal mit dem Auto einer 24-Jährigen zusammen. Die Frau wurde schwer verletzt, der Mann leicht. Die Pützchens Chaussee wurde kurzzeitig gesperrt und gegen 9.30 Uhr wieder freigegeben.

In der Nähe der Unfallstelle an der Bleibtreustraße hat sich gegen 8 Uhr ein weiterer Unfall ereignet. Laut Polizei Bonn sei eine Frau an der Einmündung Bleibtreustraße/Löwenburgstraße angefahren worden. Die Frau wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.