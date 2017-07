Zeitweise Streckentrennung der Linie 62

Bonn. Bei einem Unfall am Konrad-Adenauer-Platz in Bonn-Beuel sind am Montag zwei Personen verletzt worden. Eine Fußgängerin wurde von einem Bus erfasst.

Eine 47-jährige Fußgängerin ist am Montag gegen 10.05 Uhr am Konrad-Adenauer-Platz von einem Linienbus angefahren worden. Nach Angaben der Polizei wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Linie 608 kam gerade von der Kennedybrücke und bog auf dem Platz rechts in Richtung Friedrich-Breuer-Straße ab.

Die Passantin kam aus Richtung Rathaus und ging dort über die – nach ersten Ermittlungen – grüne Ampel. Die 42-jährige Busfahrerin hätte also beim Abbiegen auf sie achten müssen. Für die Unfallaufnahme war die Kreuzungseinmündung bis 11.15 Uhr gesperrt.

Die aktuelle Verkehrslage

Entsprechend konnte an der Stelle auch die Straßenbahnlinie 62 nicht mehr durch, so die Stadtwerke Bonn. Im Bus ist laut Polizei eine 33-Jährige leicht verletzt worden. „Ein Kinderwagen wurde durchs Bremsen leicht beschädigt“, so eine Sprecherin.