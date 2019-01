Brand in Mehrfamilienhaus

Beuel. Zwei Bewohnerinnen eines Mehrfamilienhauses in Beuel haben sich am späten Donnerstagabend auf einen Balkon gerettet. Im Keller des Hauses hatte es gebrannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.01.2019

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am späten Abend zu einem Kellerbrand in der Johannesstraße in Beuel gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen, hatten sich bereits sieben Bewohner des Mehrfamilienhauses selber in Sicherheit bringen können, heißt es in einer Mitteilung der Bonner Feuerwehr.

Da der Treppenraum mit dichtem Brandrauch gefüllt war, konnten sich zwei Bewohnerinnen nur noch auf ihre Balkone retten. Hier wurden sie von den Einsatzkräften betreut. Zur Suche nach weiteren Personen sowie zur Brandbekämpfung wurden gleichzeitig zwei Trupps im Innenangriff eingesetzt.

Da der Kellerbrand rasch mit einem Löschrohr bekämpft werden konnte und die anschließenden Entrauchungsmaßnahmen ebenfalls schnell zum Ziel führten, war die Rettung über eine vorbereitete Leiter der Feuerwehr nicht mehr erforderlich. Die Wohnungen konnten nun wieder über den Treppenraum verlassen werden.

Nach einer anschließenden Kontrolle der Wohnungen sowie einer Sichtung der Betroffenen durch Kräfte des Rettungsdienstes konnten alle Personen in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Einsatz waren insgesamt 31 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Freiwilligen Feuerwehr Beuel.