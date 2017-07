Bürger stellen Antrag

VILICH-MÜLDORF. Viele Kinder aus Vilich-Müldorf gehen in die Holzlarer Schule. Die morgendlichen Busse sind jedoch überfüllt. Eltern haben deshalb einen Bürgerantrag für einen Entlastungsbus gestellt.

Von Anke Vehmeier, 04.07.2017

Die Kinder stehen dicht an dicht, die Kleineren bekommen Schulranzen an die Köpfe, Platz zum Festhalten gibt es kaum. Für die Grundschüler aus Vilich-Müldorf, die die Katholische Grundschule in Holzlar besuchen, ist die Fahrt zum Unterricht kein Vergnügen. „Der Bus ist gerammelt voll. Gerade für die kleinen Kinder ist es sehr gefährlich. Wir haben zwischenzeitlich schon einen Bringdienst der Eltern organisiert, der die Grundschüler begleitet“, sagt Frank Rohrer. Gemeinsam mit anderen Eltern und Nachbarn hat er einen Bürgerantrag an die Stadt gestellt. „Darin haben wir beantragt, eine auf den morgendlichen Schulbeginn um 8 Uhr abgestimmte Ergänzungsfahrt von der Haltestelle Vilich-Müldorf-Kirche zur katholischen Grundschule Holzlar einzurichten“, erklärt Rohrer.

Viele Eltern würden ihre Kinder wegen der schlechten Anbindung mit dem Auto zur Schule fahren. „Das kann es doch nicht sein. So entsteht noch zusätzlicher Verkehr an der Schule“, sagt Rohrer. „Zur Entlastung der Linie 516 wünschen wir uns einen Ergänzungsbus, der möglichst direkt zur Schule Holzlar fährt, also zur Haltestelle Heideweg/Holzlarer Mühle“, sagt der Vilich-Müldorfer. Er regt auch an, die Linie 516 über die Haltestelle Heideweg/Holzlarer Mühle umzuleiten. „Diese Lösung hätte den Vorteil, dass unsere Kinder einen kürzeren und vor allem sicheren Fußweg zur Schule hätten“, sagt Rohrer.

Fahrgastzählungen um Möglichkeiten zu eruieren

„Die morgendliche Fahrt der Linie 516 um 7.28 Uhr ab Vilich-Müldorf ist bis Pützchen-Schule so voll, dass auch aus städtischer Sicht eine Entlastung stattfinden muss“, berichtet Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann. „Diese soll durch eine zusätzliche E-Wagen-Fahrt von Vilich-Müldorf bis mindestens Pützchen, möglichst bis Holzlar erreicht werden“, so Hoffmann. Die Stadtwerke führten im Auftrag des Stadtplanungsamts zurzeit Fahrgastzählungen der dort bereits vorhandenen E-Wagen durch, um Möglichkeiten zu eruieren, durch Veränderung und Verlängerung bestehender E-Wagen die zusätzliche Fahrt zu realisieren. Auf diese Weise könne die kostenintensive Beschaffung eines zusätzlichen Busses für nur eine Fahrt vermieden werden, so Hoffmann.

„Die Zählergebnisse liegen in Kürze vor. Auf dieser Basis wird dann eine Lösung entwickelt und schnellstmöglich umgesetzt“, kündigt Hoffmann an. Die Eltern warnen indes vor einer weiteren Verschärfung der Situation: „Zu den heutigen Grundschülern kommen demnächst weitere Geschwisterkinder und wenn der Wohnpark II entsteht gibt es einen noch größeren Bedarf“, erklärt Rohrer.

Weiterer Antrag für Verbindung am Nachmittag

Parallel wurde ein zweiter Bürgerantrag eingereicht zur Einrichtung einer Busverbindung am Nachmittag zwischen Vilich/Adelheidisschule und Vilich-Müldorf. „Diesen hat die Bezirksvertretung mit der Maßgabe vertagt, dass die Verwaltung nochmals prüft, ob eine Nachmittagsfahrt möglich ist, unter Einbeziehung der möglichen Auswirkungen durch den Umzug der Realschule Beuel und den damit steigenden Schülerzahlen“, sagt Hoffmann.

Auch für diese Prüfung seien Fahrgastzählungen beauftragt, deren Ergebnisse zunächst abzuwarten seien. „Auf deren Basis wird die Verwaltung dann eine Bewertung vornehmen und der Bezirksvertretung mitteilen, die dann erneut über den Bürgerantrag beraten wird“, sagt Marc Hoffmann.