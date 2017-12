15.12.2017

Andrea Will wurde im August 1967 in Bergisch Gladbach geboren. In Köln, Essen und Hamburg studierte die Orchestermusikerin Musik sowie Kulturmanagement. Seit 1997 lebt sie gemeinsam mit ihrem Mann und den drei Kindern in Beuel. Andrea Will arbeitet als freiberufliche Musikerin und ist beim Deutschen Musikrat im Dirigentenforum tätig.