Von veh, 23.07.2017

Rainer Kreuz wurde am 3. Oktober 1969 in Paderborn geboren. Der Diplom-Sozialpädagoge war bis August 2014 insgesamt 19 Jahre bei der Evangelischen Kirchengemeinde Beuel als Jugendleiter beschäftigt und ist seitdem freiberuflich tätig als Referent, Clown und Erzähler. Bei der Kinderstadt Mini-Beuel 2017 ist er in der Projektleitung trägerübergreifend aktiv.