Strecke zwischen Troisdorf und Beuel

Bonn. Ab Montag wird es auf der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Beuel wegen des Ausbaus der S 13 zu Zugausfällen und Verspätungen kommen. Die Bahn will zur Entlastung Ersatzbusse einsetzen.

Von Bernd Linnarz, 16.02.2017

Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Troisdorf und Beuel kommt es in beiden Richtungen zu Zugausfällen oder Verspätungen auf den Linien RB 27, RB 30 und RE 8. Grund dafür ist nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) die Fortführung der Bauarbeiten an Kabelkanälen, die für den Ausbau der S 13 zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel notwendig sind. Während der Bauarbeiten steht laut DB nur ein Gleis zur Verfügung, so dass auf der Strecke weniger Züge verkehren können. In der morgendlichen Hauptverkehrszeit will die Bahn als Ersatzbusse zwischen Beuel und Troisdorf einsetzen.

Zwischen Montag, 20. Februar, 5 Uhr, und Montag, 27. Februar, 5 Uhr, verlängert sich zudem die Fahrzeit der Züge der RB 27 von Troisdorf nach Koblenz um rund zehn Minuten, heißt es in der Mitteilung. Die Bauarbeiten haben auch negative Auswirkungen auf den linksrheinischen Bahnverkehr. Auf der RB 30 zwischen Bonn Hauptbahnhof und Remagen fallen zwischen 20. und 24. Februar in beiden Richtungen einige Züge aus. Grund sind laut DB die eingeschränkten Streckenkapazitäten auf der rechtsrheinischen Seite. Deshalb müssten Züge linksrheinisch umgeleitet werden, was wiederum zu den Ausfällen einzelner Züge auf der RB 30 führt.

Die Fahrplanänderungen sind nach Angaben der DB in den Online-Auskunftssystemen enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekanntgegeben. Außerdem sind sie unter https://bauinfos.deutschebahn.com/nrw und über die App "DB Bauarbeiten" abrufbar.