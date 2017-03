Ausstellung im Heimatmuseum

Beuel. Das Beueler Heimatmuseum zeigt in einer Ausstellung historische Landkarten und alte Vermessungsgeräte. Die Exponate bestechen durch ihre besondere Genauigkeit.

Von Nicolas Ottersbach, 17.03.2017

Landkarten sind meist langweilige Dokumente. Doch wenn sie aus mehr als 200 Jahren zusammengetragen werden, spiegeln sie die Entwicklung ganzer Orte wider. Genau das hat jetzt der Beueler Heimat- und Geschichtsverein gemacht. In einer Ausstellung sind die teils noch nie gezeigten Karten ab diesen Freitag im Heimatmuseum zu sehen.

„Die größten Schätze fanden wir auf dem Speicher“, sagt Manfred Sparta. Der Vermessungshistoriker sammelt schon lange topographische Aufzeichnungen von Beuel und der Region. Was er aber in den Magazinbeständen des Heimatmuseums entdeckte, hatte er zuvor noch nicht gesehen. Darunter ist auch ein sehr genaues Luftbild aus dem Mai 1930. „Diese Fotos mussten damals mit viel Geld und Aufwand gemacht werden“, sagt Sparta. Die Rheinische Provinzialverwaltung hatte sie damals vom gesamten Gebiet um den Rhein anfertigen lassen. „Damit wurde ein wunderbares Zeitzeugnis geschaffen“, so Sparta.

Auch der "Russenpool" ist zu sehen

Zu sehen ist eine vier Quadratkilometer große Fläche zwischen Beuel-Ost, Pützchen, Limperich und Ramersdorf – und das extrem detailreich. Dort erkennt man den Bau des Adelheid-Gymnasiums, das 1925 im Park des ehemaligen Karmeliterklosters errichtet wurde. Oberhalb von Limperich ist der gesamte Basaltabbau des Finkenbergs zu erkennen. „Selbst die Industriebahn und zwei Baracken, die man für russische Kriegsgefangene neben dem Grundwasserteich baute“, sagt Sparta. Später bekam der Teich deshalb den Namen „Russenpool“.

Der Vorteil der Karten ist die Genauigkeit, mit der die Zeichner gearbeitet haben. Ausschließlich gut ausgebildete Vermessungstechniker wurden damals beauftragt. „Das waren dann meist Ostpreußen, weil die Akademie dafür in Potsdam war“, erzählt Sparta. Die Topographen gingen selbst ins Gelände und notierten sich die Daten. Selbst Orts- und Flurnamen mussten damals von Bürgermeistern und Pfarrern abgesegnet werden. „So wurde verhindert, dass sie durch die Dialekte falsch verstanden wurden.“ Und gleichzeitig geographische, wirtschaftliche und soziologische Informationen festgehalten.

Vermessungsinstrumente in zweiter Ausstellung

Um nicht nur „flache Karten“ zu zeigen, überlegte sich der Heimatverein um den Vorsitzenden Volker Engel einen zweiten Teil der Ausstellung. So stehen in den Vitrinen zeitgenössische Vermessungsinstrumente, die allesamt Leihgaben der Sammler Karl-Heinz Geiger und Rolf Bull sind. Darunter ist sogar ein Baunivellier der Bonner Firma Wolz aus den 1950er Jahren. „Damit wurden sehr genau Höhenunterschiede gemessen“, erklärt Geiger.

„Wir haben viel Wert darauf gelegt, dass die Ausstellung für jedermann verständlich und nicht nur für die Fachwelt interessant ist“, betont Engel. Deswegen gibt es einen Glossar zu den Fachbegriffen und auch Erklärungen zu den vielen Symbolen auf den zahlreichen Karten – ein Kartenalphabet sozusagen. Passend zur Ausstellung hat Manfred Sparta noch einen Katalog erstellt, der alle Exponate auflistet und mit Bezug auf die Historie erläutert.