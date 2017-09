Schnelle Beine und gerade Körper

OBERKASSEL. Insgesamt 185 Personen waren zusammengekommen, um an den Meisterschaften für Irischen Tanz teilzunehmen. Irische Musik klang am Samstag aus der Jupp-Gassen-Halle in Oberkassel.

Von Sebastian Flick, 18.09.2017

Draußen und drinnen tummelten sich in kleinen Gruppen viele Tänzerinnen und auch einige Tänzer in teils ausgefallenen Kostümen. Insgesamt 185 Personen waren zusammengekommen, um an den Meisterschaften für Irischen Tanz teilzunehmen, die von der Greenwood School of Irish Dancing Bonn in Kooperation mit dem Verein Irish Dance in Bonn und der weltweit aktiven World Irish Dance Association zum 13. Mal ausgerichtet wurde.

Auf die Tänzer im Alter von sechs bis über 50 Jahren warteten verschiedene Wettbewerbe in unterschiedlichen Disziplinen. Sowohl Team- als auch Solotänze mussten dabei präsentiert werden. Alle Disziplinen waren nach Alter und nach insgesamt vier Schwierigkeitsstufen gestaffelt. Diese Einteilung ermöglichte es sowohl dem Profi, als auch dem Amateur an dem Turnier teilzunehmen.

Einige Tänzer waren schon erfolgreich bei mehreren Irish-Dance-Weltmeisterschaften dabei. Für die meisten waren die sogenannten „Bonn Open Feis“, wie die Meisterschaften des Irish Dance in Bonn genannt werden, der erste Wettkampf überhaupt. Auf die Sieger warteten Medaillen und Trophäen.

Heike Fröhling und Jelena Haramis von der Greenwood School of Irish Dance organisieren den Wettbewerb alljährlich, viele ehrenamtliche Helfer unterstützen sie dabei. „Wir freuen uns stets, Teilnehmer aus ganz Deutschland sowie aus den Niederlanden und aus Belgien begrüßen zu können“, erzählten sie.

Internationale Jury

Das ist auch einer der wichtigsten Gründe, weshalb Eva Pannenbecker jedes Jahr mit großer Vorfreude auf das Turnier blickt: „Ich finde es toll, dass man hier so viele Freunde aus ganz Deutschland findet“, sagte die 21-Jährige, die seit acht Jahren in der Greenwood School of Irish Dancing tanzt. Celine Zimmermann (20) ist der Schule bereits mit fünf Jahren beigetreten. Seitdem hat die heute 20-Jährige schon sechsmal an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Ihr Lieblingstanz ist Hard Shoes: „Weil der so energetisch und mit viel Rhythmus ist“, erzählte sie. Nina Jansens Lieblingstanz ist der Reel als Einzeltanz. Seit sechs Jahren ist die 17-Jährige im Verein. „Irish Dance liebe ich, da er so vielseitig ist und man hier so viele Möglichkeiten hat: mit der Gruppe, alleine oder zu zweit“, sagte sie.

Wie gut die Teilnehmer der Irischen Tanzmeisterschaften abschnitten, darüber urteilte eine international besetzte Jury: Hugh McGowan und Audrey Parfinowska aus Schottland sowie Alena Kozich aus Weißrussland bewerteten die Tänze. Das Trio achtete dabei unter anderem darauf, ob exakt im Takt zur Musik getanzt wurde, die Fußstellungen stimmten und alle Bewegungen sauber ausgeführt wurden.

Für viele Teilnehmer war die Bonner Meisterschaft auch eine ideale Gelegenheit, Wettbewerbsluft zu schnuppern oder für die kommende Deutsche Meisterschaft im Irish Dance zu trainieren, die am 11. November in Moers stattfinden wird.