Polizei bittet um Hinweise

Beuel. Erneut wurde ein Wohnanhänger entwendet, dieses Mal schlugen Täter in Beuel zu. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.07.2018

Auf einen Wohnanhänger, der in Beuel abgestellt war, hatten es Diebe am vergangenen Wochenende abgesehen. Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Samstagnachmittag, 17.30 Uhr, haben die noch unbekannten Täter das Fahrzeug der Marke Hobby, Modell Premium, von einem Gelände an der Königswinterer Straße gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter den Wohnanhänger mit Siegburger Kennzeichen vermutlich in der Nacht vom Gelände gezogen und sind in unbekannte Richtung davongefahren.

Die Ermittler bitten um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Wohnwagen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/1500 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zuletzt sind immer wieder Wohnanhänger, -wagen und -mobile in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis gestohlen worden.