Glockenspiel zum Geburtstag

Beuel. Der Schiffer-Verein Beuel feiert seinen 155. Geburtstag. Grund genug, auch die Bürger an den Feierlichkeiten teilhaben zu lassen. Ein Überblick über die geplanten Projekte.

155 Jahre ist zwar kein Jubiläum, aber ein beachtlicher Geburtstag, den der Schiffer-Verein Beuel nicht sang- und klanglos verstreichen lassen möchte. „Wir haben vor fünf Jahren ein großes Fest am Rheinufer gefeiert. Jetzt wollen wir nicht feiern, dafür aber den Bürgern etwas Nachhaltiges zukommen lassen“, erklärte Reiner Burgunder, Käpt'n des Schiffer-Vereins.

Der Vereinsvorstand hat deshalb beschlossen, in der zweiten Jahreshälfte gleich vier Projekte umzusetzen. Der Reihe nach:

Digitalisierung des Carillons:

Das Glockenspiel im Turm der Pfarrkirche Sankt Josef soll an die technische Entwicklung angepasst und digitalisiert werden. Bislang fehlte dafür das erforderliche Computerprogramm. Das hat nun eine niederländische Fachfirma entwickelt. Kostenpunkt: inklusive Computer 10000 Euro. Das Generalvikariat in Köln hat bereits seinen Segen zum Umbau gegeben. Die Kosten trägt der Schiffer-Verein und hofft auf einen Zuschuss aus der Domstadt.

Die Digitalisierung soll nur eine Ergänzung zu den traditionellen Spielformen sein. Das Carillon kann mit den Händen (Stockenklavier) gespielt werden, mit Lochbändern oder mittels einer Klaviatur. „Die neue Technik ermöglicht uns das Abspielen moderner Lieder“, sagte Burgunder. Er denkt dabei zum Beispiel an die „Beueler Hymnen“ wie „Beueler Jong“ und „Mer han en Wäscherprinzessin“, die dann zur Karnevalszeit gespielt werden könnten.

Mobiles Glockenspiel:

Die alte Tradition des Beierns will der Schiffer-Verein in der Bevölkerung wieder bekannter machen. Dafür will sich der Verein ein mobiles Glockenspiel zulegen, das derzeit in einer österreichischen Gießerei angefertigt wird. Die Kosten liegen bei mehr als 10000 Euro. Helmut Kessler, ehemaliger Kessko-Chef, und die Volksbank Köln/Bonn haben bereits großzügige Spenden zugesagt.

„Das Problem beim Beiern ist, dass die Glocken immer in den Kirchtürmen hängen und nicht flexibel an verschiedenen Orten eingesetzt werden können“, sagte Claus-Werner Müller, zweiter Vorsitzender des Vereins. Nun werden vier verschieden große Glocken gegossen, die an einem fahrbaren Gestell befestigt werden. Jede Glocke ziert ein Heiligenbild und zwar von Sankt Nepomuk, Sankt Nikolaus, Sankt Josef und Sankt Adelheid.

Zum Einsatz wird das mobile Glockenspiel erstmals am 1. Oktober beim Ökumenischen Gemeindefest in Beuel kommen. Wegen des Lutherjahres feiern katholische und evangelische Christen erstmals ihr Gemeindefest zusammen. „Danach können alle Gemeinden und vereine das Glockenspiel bei uns ausleihen“, so Müller.

CD mit bönnschen Liedern:

Als Reiner Burgunder in der vergangenen Session mit seiner Tochter, Bonna Patty I. (Burgunder), durch die Säle gezogen ist, sind ihm viele bönnsche Mundartlieder aufgefallen, die es als Sammlung auf einer CD so nicht gibt. Diese CD mit dem Titel „All dat is uns“ hat der Schiffer-Verein nun produzieren lassen. Beim Beueler Nikolausmarkt (1. bis 3. Dezember) wird es die CD mit 19 Liedern zum Preis von zehn Euro erstmals zu kaufen geben.

Nachtwächterrundgang:

Auf Wunsch des Schiffer-Vereins wird das bekannte Bonner Nachtwächter-Ehepaar Elisabeth und Karl Schleier am Samstag, 22. September, eine einmalige Tour namens „Durch das alte Beuel“ anbieten. Treffpunkt ist an der Pfarrkirche Sankt Josef, Hermannstraße, um 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

Und was ist mit dem beliebten Promenadenfest in diesem Jahr? „Das feiern wir natürlich auch und zwar am Wochenende 26./27. August am Rheinufer“, so Reiner Burgunder.