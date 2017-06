Vom Broadway an den Rhein

BEUEL. Das Broadway-Musical "Annie JR" hat an am Sonntag, 18. Juni, Premiere in der Beueler Gesamtschule. Die Gesamtschüler haben alles selbst auf die Beine gestellt: von der Übersetzung über die Bühnenausstattung bis zur Inszenierung.

Von Von Anke Vehmeier, 17.06.2017

Auf eine spannende und emotionale Reise begibt sich das Waisenkind Annie. Sie kann dem grausigen Regiment der Waisenhausleiterin entfliehen und macht sich auf die Suche nach ihren Eltern. Dabei trifft sich auf Menschen, die ihr Leben für immer verändern werden.

Das ist die Geschichte des weltberühmten Musicals „Annie JR“, das am Broadway in New York mehr als 2000 Mal aufgeführt und mit zahlreichen Preisen bedacht wurde. Jetzt bringen es junge Schauspieler in einer eigenen Inszenierung auf die Bühne. Premiere hat „Annie JR“ am Sonntag, 18. Juni, in der Aula der Gesamtschule Beuel an der Siegburger Straße.

„Wir haben die englische Version übersetzt und daraus eine eigenständige schauspielerische, tänzerische und gesangliche Produktion gemacht“, sagt Thea Port le Roi. „Dabei haben wir unsere eigene Choreografie erarbeitet und bei einem richtigen Casting mit Gesang- und Schauspielproben die passenden Schauspieler für unsere Rollen gesucht“, erklärt Milena Ludwig. „Das war uns sehr wichtig, um die geeigneten Schauspieler mit Ausstrahlung und Kompetenz zu finden“, sagt die 19-Jährige Thea.

Gemeinsam mit Ellen Krey und Benedikt Walther bilden die beiden das Organisations- und Produktionsteam, das zum Musical-Projekt „Generation Z“ gehört, das mit seinen „Mal anders“- Märchenmusicals in der Region bereits seit drei Jahren bekannt ist. „Wir wenden uns allerdings an ein jüngeres Publikum und Familien“, sagt Milena Ludwig. 19 Schauspieler im Alter zwischen neun und 20 Jahren haben seit Oktober vergangenen Jahres intensiv geprobt. „Seit Januar proben wir jedes Wochenende“, berichtet die 18-jährige Ellen. Nach dem Vorbild von „Generation Z“ hat das Team alle Aufgaben wie die Planung von Requisite, Kostümen und Bühnenbild, ohne die Unterstützung von Erwachsenen, übernommen.

„In unserem Projekt verbinden wir verschiedene Altersklassen, um ihnen eine Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens zu geben und das gemeinsame Erreichen eines Ziels, durch Teamarbeit, Respekt und gegenseitige Akzeptanz näher zu bringen“, erklärt Ellen Krey. Die Eintrittsgelder sowie zusätzliche Spenden, die bei den Aufführungen gesammelt werden, kommen einem Kinderheim aus der Region sowie einem Waisenhaus in Südafrika zugute. „So stellen wir gleichzeitig wieder eine Verbindung zu unserem Musical her“, sagt die 18-Jährige. Jetzt fiebern das Orga-Team und die jungen Schauspieler der Premiere entgegen. „Die Zuschauer erwarten eine spannende Geschichte, viel Gesang, viel Tanz und eine großartige Choreografie“, kündigt Benedikt Walter an.

Einen ersten Erfolg haben die Schüler bereits erzielt: „Es ist uns eine große Ehre, dass unser Musical das Eröffnungsstück beim Spotlightfestival am 1. Juli im Pantheon sein wird“, erklärt Milena Ludwig. Das Musical „Annie JR“ ist in der Aula der Gesamtschule Beuel jeweils am Sonntag 18. und 25. Juni um 18 Uhr zu sehen sowie am Samstag, 1. Juli, ab 19 Uhr beim Spotlightfestival im Pantheon in Beuel.

Tickets zum Preis von 10 Euro für Erwachsene sowie ermäßigt für acht oder fünf Euro gibt im Internet unter www.anniejrbonn.jimdo.com oder an der Abendkasse.