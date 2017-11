Sponsoren spendeten fehlenden Betrag

Oberkassel. 2000 Euro fehlten dem Oberkasseler Weihnachtsmarkt bisher. Doch jetzt haben sich nach der Berichterstattung des General-Anzeigers mehrere Sponsoren gefunden und den fehlenden Betrag gespendet.

Der achte Oberkasseler Weihnachtsmarkt findet nun doch statt. Aufgrund der Berichterstattung des General-Anzeigers haben sich mehrere Sponsoren bei Helmut Priebe, Sprecher des Fördervereins Weihnachtsmarkt Oberkassel, gemeldet und die fehlenden 2000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Unterstützer sind die Volksbank Köln-Bonn, die Bonner Stadtwerke, der Projektentwickler BLI und das Tanzhaus Bonn. „Mit dieser Entwicklung habe ich nicht gerechnet. Ich hatte zuvor schon allen Ausstellern abgesagt und hoffe jetzt, dass sie an dem Termin noch können“, sagte Priebe.

Über die Absage des Weihnachtsmarkts verwundert waren viele Mitglieder der Werbegemeinschaft Oberkassel (WOK). „Wir wussten nicht, dass Geld fehlt und die beliebte Veranstaltung auf der Kippe steht. Hätten wir eine entsprechende Nachricht erhalten, hätten wir sofort geholfen“, erklärte Oliver Lohr, Vorsitzender der Händlergemeinschaft, der es sehr bedauert, dass der Förderverein die Werbegemeinschaft nicht mit ins Boot geholt hat.

Christmas-Shopping am 15. und 16. Dezember geplant

Priebe hingegen bleibt bei seiner Darstellung, dass der Förderverein bereits im Sommer alle möglichen Sponsoren in Oberkassel angeschrieben und um Unterstützung gebeten hat. Die Resonanz sei ernüchternd gewesen. Oliver Lohr und seine Vorstandskollegen versichern aber, keine E-Mail erhalten zu haben. Lohr und Priebe haben sich am Dienstag ausgesprochen und wollen künftig enger zusammenarbeiten. „Unser Ziel ist die Förderung unseres Stadtteils, und dabei wird Zusammenhalt und Gemeinschaft unsererseits stets großgeschrieben“, so Lohr, der für den 15. und 16. Dezember ein Christmas-Shopping mit verlängerten Geschäftsöffnungszeiten, Musik, Kinderprogramm und Überraschungen plant.

Die Termine: Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag, 8. Dezember, von 18 bis 22 Uhr, am Samstag, 9. Dezember, von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, von 11 bis 17 Uhr auf dem Kirmesplatz am Magdalenenkreuz geöffnet.

Weitere Informationen gibt es unter www.weihnachten-in-oberkassel.de.