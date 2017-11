Finanzierungslücke

Oberkassel. Wenn nicht noch ein kleines Wunder passiert, muss der Oberkasseler Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ausfallen. Rund 2000 Euro fehlen dem Förderverein für die Durchführung. Die Enttäuschung ist groß.

Von Gabriele Immenkeppel, 21.11.2017

Kerzenschein, Glühweinduft und ein bunter Mix aus Kunsthandwerk, Spielzeug und Modeaccessoires: Der Oberkasseler Weihnachtsmarkt – der zweitgrößte auf der Beueler Rheinseite – hat sich in den vergangenen Jahren längst zu einem beliebten Treffpunkt für Alt- und Neubürger in der Vorweihnachtszeit entwickelt. Doch in diesem Jahr wird es den beliebten Budenzauber nicht geben. „Es müsste schon ein Wunder geschehen“, sagt Helmut Priewe vom Förderverein Weihnachtsmarkt Bonn-Oberkassel. „Ansonsten findet der achte Oberkasseler Weihnachtsmarkt nicht statt.“

Das bedauern jedoch nicht nur die Organisatoren. „Viele Oberkasseler reagieren jetzt entsetzt auf die Nachricht“, fügt er hinzu. Dabei wäre die Rettung der Veranstaltung noch nicht einmal ein großer Akt gewesen: „Uns fehlen 2000 Euro in der Kasse. Daher haben wir alles absagen müssen“, so Priewe. Bisher wurde der Weihnachtsmarkt größtenteils von der Großzügigkeit einiger weniger finanziert. „Aber die können ja nicht alles übernehmen.“

Bereits im Sommer hatte der Verein mit der Vorbereitung begonnen. Alle möglichen Sponsoren im Ort waren angeschrieben und um Unterstützung gebeten worden. „Wir hätten nur 60 Euro von jedem gebraucht, um die Fixkosten für Strom und Zelt bezahlen zu können“, erklärt er. Doch die Resonanz war ernüchternd. „Wir haben so viele Absagen erhalten, dass wir am Ende nicht das benötigte Geld zusammenbekommen haben“, rechnet er enttäuscht nach.

Beliebte Adventsveranstaltung

Wie beliebt die Adventsveranstaltung in den vergangenen Jahren war, das belegen ein paar Zahlen eindrucksvoll: Allein im vergangenen Jahr gab es 25 ganz unterschiedliche Verkaufsstände, und etwa 5000 Besucher kamen am zweiten Advent in den rechtsrheinischen Ort. „Und das an nur einem Wochenende“, so der Sprecher des Fördervereins. Das lag für Priewe vor allem an dem ganz besonderen Konzept. „Klein oder fein lautet unsere Devise“, so Priewe. „Unser Weihnachtsmarkt war nie so kommerziell oder trubelig wie der Bonner“, beobachtete er. „Man traf sich in angenehmer Atmosphäre, traf immer bekannte Gesichter oder lernte neue Nachbarn aus der Umgebung kennen. Und durch unsere niedrigen Standgebühren waren wir auch für viele Aussteller sehr interessant“, sagt Priewe, der die Organisation vor drei Jahren übernommen hat.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings noch. „Wenn wir bis Mitte der Woche das fehlende Geld doch noch zusammenbekommen, dann werden wir sofort wieder in die Organisation einsteigen, um den Markt pünktlich am 8. Dezember zu eröffnen“, verspricht er. Ansonsten würden die Sponsorengelder, die man bisher eingenommen habe, für das kommende Jahr verwendet. „Aber vielleicht geschieht hier in Oberkassel doch noch ein kleines Weihnachtswunder“, gibt Priewe die Hoffnung noch nicht auf.

Weitere Informationen gibt es unter www.weihnachten-in-oberkassel.de.