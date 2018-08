Defekt an einer Leitung

Beuel. Wegen eines Wassereinbruchs rückte die Feuerwehr am Freitag zum Beueler Brückenforum aus. In den Räumen der Bezirksbibliothek war Wasser aus der Decke ausgetreten. Ausleihe vorerst gesperrt.

Von Rainer Schmidt, 31.08.2018

Wegen eines Wassereinbruchs ist die Feuerwehr am Freitagmorgen ins Brückenforum nach Beuel ausgerückt. In der Bezirksbibliothek Beuel war Wasser aus der Decke ausgetreten. 13 Einsatzkräfte der Feuerwache II waren von 7.30 bis 11 Uhr vor Ort, um das Wasser abzusaugen. „Ursache für den Wassereinbruch ist laut derzeitigem Kenntnisstand eine beschädigte Leitung im zweiten Stock des Gebäudes“, teilte Stefanie Zießnitz vom Presseamt der Stadt Bonn mit. Die Stadt ist Teileigentümerin und verantwortlich für den Bibliotheksbereich und den großen Saal, den sie verpachtet hat. Durch den Wasserschaden wurden Haustechnik und die Brandmeldeanlage beschädigt. Über die Schäden in anderen Gebäudeteilen konnte die Stadt noch keine Auskünfte erteilen.

Fest steht, dass in der Bibliothek viele Medien und Verwaltungsbüros samt Ausstattung wie Computer und Einrichtung unter den Wassermassen gelitten haben. Die Decke, durch die das Wasser eingedrungen ist, muss abgehängt werden. Wie lange die Arbeiten dauern werden und die Bezirksbibliothek geschlossen bleiben muss, steht derzeit noch nicht fest. Für Medien, die in der Bezirksbibliothek Beuel entliehen worden sind, und die in der Zeit der Schließung zurückgegeben werden müssen, werden keine Strafgebühren erhoben. Für Ausleihen können Kunden in der Zeit der Schließung auf das Zweigstellennetz und die Zentralbibliothek im Haus der Bildung zurückgreifen.

Helga Albrecht, Leiterin der Stadtbibliothek Bonn, hofft, dass in der kommenden Woche in Beuel zumindest Medien zurückgenommen werden können. „Schauen Sie bitte auf unsere Internetseite“, rät sie allen Bibliotheksbesuchern, „dort werden wir unsere Öffnungszeiten veröffentlichen.“

Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten der Bezirksbibliothek Beuel unter www.bonn.de