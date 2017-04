Technisches Hilfswerk Beuel

BEUEL. Wie ein zäher Kaugummi zieht sich die Geschichte um den Neubau der Unterkunft des THW Beuel hin. Immerhin liegt jetzt eine Bauvoranfrage, die im Dezember 2015 angekündigt war, bei der Bezirksregierung vor.

Von Anke Vehmeier, 25.04.2017

„Parallel zu der laufenden Bauvoranfrage, wurden die Bauunterlagen durch den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW am 23. März dem THW als Nutzer und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Eigentümer der Liegenschaft vorgestellt und zur Prüfung und Genehmigung übergeben“, sagt Bernd Junker vom THW-Landesverband NRW. Außerdem seien die geprüften Bauunterlagen vom THW-NRW am 29. März an die Oberfinanzdirektion NRW zur Prüfung und Genehmigung weitergeleitet worden. „Der gesamte Genehmigungsvorgang wird sich noch einige Zeit hinziehen. Wann mit einem Baubeginn zu rechnen ist, können wir heute noch nicht sagen“, sagt Junker.

Dabei hatte Bonns SPD-Bundestagsabgeordneter Ulrich Kelber bereits im Frühjahr 2015 die frohe Nachricht im Gepäck: Der THW-Standort sollte demnach von dem in dem Jahr gestarteten Bau- und Sanierungsprogramm des Bundes profitieren. „Das THW Beuel erhält die Finanzmittel für einen Neubau, der noch in diesem Jahr beauftragt werden kann“, berichtete Kelber damals aus der beschlossenen Prioritätenliste des THW. Seither mahlen die Mühlen der Bürokratie, nicht nur die behördlichen, sondern auch die des THW-Bundesverbandes – und zwar unendlich langsam. Immer wieder wurden die Aktiven im THW Beuel vertröstet und hingehalten.

Ein Gutachten hatte schon 2014 erhebliche Mängel an der Unterkunft ausgewiesen, unter anderem mangelnder Brandschutz, so dass die Jugendgruppe das THW-Gebäude an der Beueler Straße zwischenzeitlich nicht mehr betreten durfte. Seitdem wird geflickt, geprüft und geplant, aber ohne erkennbaren Fortschritt. Das Genehmigungsverfahren ziehe sich hin, da mehrere Bundesbehörden beteiligt seien, so das THW. Bei Bauten auf bundeseigenem Grund würden Laufzeiten von drei bis fünf Jahren bei zur schlüsselfertigen Übergabe gerechnet, hatte Marc Bujack, Geschäftsführer der THW-Geschäftsstelle Köln, Ende 2015 angekündigt.

An dem Verfahren sind Landesbauverwaltung und der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW sowie die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) und THW-Bundes- und Landesverband beteiligt. Nach Informationen des General-Anzeigers gab es seither Uneinigkeit unter den beteiligten Parteien über den Standort eines neuen Verwaltungsgebäudes und der Fahrzeughalle auf dem Gelände an der Beueler Straße. Bima und THW-Bundesverband hatten dem THW-Beuel im vergangenen Jahr Pläne für den Bau des Verwaltungsgebäudes direkt an der Straßenbahntrasse vorgelegt, mit denen die Aktiven in Beuel aber nicht einverstanden waren. Sie mahnten zum einen den Lärm als auch die Erschütterungen an. Dort sind auch die Schulungs- und Aufenthaltsräume für die Jugend auf der Südseite vorgesehen. Die Fenster könnten dann bei Sonnenhitze nicht geöffnet werden. Auf die Einwände wurde offensichtlich nicht eingegangen, denn: „Die geplante Bebauung wird parallel zur Bahnlinie verlaufen“, erklärt Junker.

Die Ehrenamtler beim THW Beuel sind enttäuscht. „Ich würde mir wünschen, das Landes- und Bundesverband des THW auf die Wünsche der örtlichen Aktiven Rücksicht nehmen“, sagte auch Kelber. „Das THW leistet seit Jahren eine unendlich wertvolle Arbeit für die Bonner. Jeder, der sich an die schlimmen Hochwasser in Bonn erinnert, wird mir zustimmen. Wer sich ehrenamtlich so engagiert wie die THW-Helfer hat Anspruch auf gute Rahmenbedingungen. Dazu gehört auch eine gute Unterkunft und Infrastruktur“, betonte Kelber mehrfach.

Laut Aussage des THW Beuel sei dem Ortsverein mitgeteilt worden, dass nach dem derzeitigen Stand der Planung die Übergabe der Liegenschaft für Dezember 2021 vorgesehen sei. „Das alte Gebäude wird hoffentlich so lange halten“, hoffen die Beueler. Der Ortsverein teilte mit, dass die Helfer die lange Zeit nicht verstehen und dringend auf den Neubau hoffen, um getrennte Ankleideräume zu bekommen und eine Dusche – diese ist seit einem Jahr stillgelegt.