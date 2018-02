Machtübernahme geglückt

Der Zug an Weiberfastnacht in Beuel.

Beuel. Beuel ist am Donnerstag im Ausnahmezustand: Tausende Jecken ziehen durch die Straßen und feiern das Erstürmen des Rathauses durch die Wäscherprinzessin. Unsere Reporter vor Ort sammeln Eindrücke.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.02.2018

Die „Beueler Wieve“ haben auf der anderen Rheinseite am heutigen Donnerstag die Macht übernommen und bei Minusgraden das Rathaus erstürmt. Auch in diesem Jahr gelang es der Wäscherprinzessin samt ihrem Gefolge, den Rathausschlüssel zu erobern. „Ich bin zuversichtlich, dass der Sturm gelingt“, zeigte sich Franzi I. am Donnerstagmorgen ganz optimistisch und winkt am Straßenrand den Zugteilnehmern zu. Gegen die Kälte sei sie „mit dreitausendmillionenfünfzehn Lagen“ kleidungstechnisch gewappnet.

Bezirksbürgermeister Guido Déus hat die Wäscherprinzessin im Vorfeld auf einen harten Kampf ums Rathaus vorbereitet: „Ich hoffe, der Schmerz wird nicht so groß sein, wenn ihr gleich scheitern werdet.“ Am Mittag wurde die Schlacht ausgetragen - erfolgreich für die Wäscherprinzessin.

Das sind die Fotos vom Weiberfastnachtszoch durch Beuel Foto: Boris Hempel Weiberfastnachtszug durch Beuel

Das Sankt-Adelheid-Gymnasium war an diesem Donnerstagmorgen mit einem Unmzugswagen genauso vertreten wie die Josefschule, die in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag feiert und mit rund 300 Teilnehmer aufläuft. Zugleiter Joachim Mertens verspricht sich einen gelungen Ablauf: „Es ist alles im Lot.“ Zum 33. Mal ist der 62-Jährige für den reibungslosen Ablauf des Weiberfastnachtsumzugs in Beuel zuständig, wenn sich 42 Zuggruppen, sechs Kapellen und insgesamt 2843 Teilnehmern bei eiskalter, klarer Luft in Bewegung setzen.

Dass auch das Wetter mitspielt, freut nicht nur die Wäscherprinzessin. „Den blauen Himmel haben wir bestellt“, gab die Polizei mit einem Augenzwinkern zu Protokoll.

Hier gibt es den Rathaussturm 2018 noch einmal zum Anschauen: