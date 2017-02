Karnevalszug in Beuel

Bonn. Pünktlich um 10 Uhr ist der Beueler Karnevalszug gestartet. Auch Sturmwarnungen konnten die Jecken nicht abhalten. Und am Ende erstürmte Wäscherprinzessin Luisa I. das Rathaus

Entgegen aller Befürchtungen spielt auch das Wetter pünktlich zum Beueler Weiberfastnachtszug mit. Es ist trocken und dabei sogar recht mild. Klar, das alle Beueler Jecken in bester Stimmung sind.

Wäscherprinzessin Luisa I. warf besonders viele Kamelle von ihrem Wagen. So waren alle gleich bestens gestärkt für den Rathaussturm, der kurz nach 12 Uhr begann. In diesem Jahr drehte sich in Beuel alles um Pützchens Markt, der in diesem Jahr 650. Jubiläum feiert. Nach heftigem Widerstand der Männer eroberte Wäscherprinzessin Luisa I am Ende das Beueler Rathaus.

Den Rest vom Sturm auf das Rathaus gibt es im Livestream unter www.kamelle.de.