Senioren im Straßenverkehr

BEUEL. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat warnt Senioren davor, unvorbereitet auf E-Bikes zu steigen. Aber der Verein mit Sitz in Beuel rät älteren Autofahrern auch, Sicherheitstrainings zu absolvieren.

Von Anke Vehmeier, 15.02.2017

„Radfahren wird immer beliebter, und derzeit überlegen viele Senioren, in die neue Saison mit einem Pedelec zu starten“, sagt Cornelia Bamberg. „Auf die Fahrt damit sollte man sich vorbereiten. Ich warne davor, einfach aufzusteigen und loszudüsen“, sagt die Referatsleiterin beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) in Beuel.

Überhaupt sollten sich gerade ältere Menschen sicher im Straßenverkehr bewegen. Denn die Zahlen der getöteten Senioren seien seit Jahren alarmierend: Laut Statistischem Bundesamt starben deutschlandweit 430 Autofahrer, 198 Radfahrer und 281 Fußgänger im Alter von 65 Jahren und älter. Bei den Radfahrern und Fußgängern sind das mehr als 50 Prozent aller getöteten Personen. Bei den Autofahrern mehr als ein Drittel. Weil die Zahlen Jahr für Jahr konstant hoch bleiben, wurde speziell für Senioren das Programm „sicher mobil“ aufgelegt.

„Es dient bundesweit dazu, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Dafür bilden wir qualifizierte ehrenamtliche Moderatoren aus, die in Gruppen den Austausch über das Thema fördern, Hilfestellungen im Straßenverkehr geben und Probleme mit den Teilnehmern intensiv bearbeiten“, so Bamberg. Dabei entwickeln die Teilnehmer Möglichkeiten und Lösungen, um die eigene Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern und Gefahren zu erkennen, die auch von anderen Verkehrsteilnehmern ausgehen. Nach dem Motto: Sicherheit für sich selbst und für andere.

„Auch das Thema Leistungsfähigkeit und Gesundheit kommen immer zur Sprache“, sagt Bamberg. Die ehrenamtlichen Moderatoren verpflichten sich, 15 Veranstaltungen in drei Jahren anzubieten. Am Programm „sicher mobil“ sind sieben Umsetzerverbände beteiligt, darunter ADAC, Verkehrswachten und ACE Auto Club Europa. Die Seminare dauern 90 bis 120 Minuten und orientieren sich an den individuellen Interessen der Teilnehmer. „Es handelt sich allerdings weder um Vortragsreihen noch um Fahrtrainings, sondern um intensive Gespräche“, erklärt Bamberg. „Gerade für das Frühjahr ist der Bedarf an Seminaren rund um das Pedelec für Senioren sehr groß. Denn wer 30 Jahre nur Auto gefahren ist und nun auf das Rad umsteigen will, braucht Tipps und Sicherheitshinweise“, weiß die Referatsleiterin.

Auch sei der Umgang mit dem Pkw im Straßenverkehr ein großes Thema. „Das Älterwerden ist ein schleichender Prozess. Die Augen lassen nach, die Hörfähigkeit schwindet. Da ist es wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen, für die eigene Sicherheit und für die der anderen Verkehrsteilnehmer Sorge zu tragen“, sagt Bamberg.

Sie empfiehlt älteren Autofahrern, besonders auch Frauen, die zwar einen Führerschein haben aber lange Zeit hauptsächlich Beifahrerin waren oder nur selten gefahren sind, ein Fahrtraining zu absolvieren oder ein paar Fahrstunden zu nehmen. „Die Fahrschulen sind darauf eingerichtet und bieten spezielle Angebote, die auf die Bedürfnisse der Senioren abgestimmt sind. Das sind keine Schleudertrainings, wie oft vermutet wird“, sagt Bamberg. „Mit allen unseren Aktionen geht es darum, die Verkehrssicherheit für alle zu erhöhen und die Zahl der Getöteten und Verletzten zu reduzieren“, sagt die Referatsleiterin beim DVR.

Interessenten für die Moderatorenausbildung und Gruppen, die sich schulen lassen möchten, melden sich beim DVR unter der Telefonnummer 0228/40001-40 oder per E-Mail an ischneider@dvr.de. Weitere Informationen gibt es unter www.dvr.de/aelteremenschen.