Gallusstraße wird zur Fahrradstraße

"Die Idee ist gut, es muss aber konsequent durchgesetzt und regelmäßig kontrolliert werden, ob sich alle an die Regeln halten. Hochgerechnet sind hier von zehn Autofahrern gefühlt acht viel zu schnell unterwegs", Thomas Adolf (76) aus Ramersdorf.

"Die Fahrradstraße wird nichts an der Tatsache ändern, dass durch parkende Autos gefährliche Situationen zwischen Auto- und Fahrradfahrern entstehen. Ich fahre jeden Tag auf meinem Arbeitsweg durch die Gallusstraße", Martin Lütz (48) aus Ramersorf.

"Ich halte die Fahrradstraße auf der einen Seite für eine gute Vorsichtsmaßnahme zum Schutz von Fahrradfahrern. Auf der anderen Seite merke ich als Autofahrerin aber oft, dass sich die Radler häufig nicht an die Verkehrsregeln halten - jetzt sollten sie sich dran halten", Margot Heding (80) aus Ramersdorf.

KÜDINGHOVEN. Es ist ein weiteres Puzzleteil, dass das geplante und großangelegte Netz von Fahrradstraßen in Bonn und Beuel erweitern soll: Am Montag eröffnete Verkehrsdezernent Helmut Wiesner auf der Gallusstraße einen neuen Streckenabschnitt, auf dem Radler zukünftig das Hausrecht haben.

Von Dennis Sennekamp, 27.06.2017

„Eine Fahrradstraße ist im Prinzip ein Radweg, auf dem auch Autos fahren dürfen“, so Wiesner bei der Eröffnung. In Fahrradstraßen wird den Radfahrern Priorität eingeräumt, es gilt für alle Fahrzeuge ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern. Wenn nötig, müssen die Autofahrer die Geschwindigkeit sogar noch weiter verringern. Zudem dürfen andere Verkehrsteilnehmer die Wege nur dann nutzen, wenn dies durch ein Zusatzeichen angezeigt wird. Dadurch sollen Radfahrer weder gefährdet noch behindert werden.

„Die Gallusstraße übernimmt zusammen mit der Lindenstraße als Fahrradstraße eine wichtige Verbindungsfunktion zwischen Küdinghoven, Ramersdorf und Oberkassel und ist für den Radverkehr zukünftig eine Alternative zur Königswinterer Straße“, sagte Wiesner. Laut dem Verkehrsdezernenten ist das ein wichtiger Schritt für den Ausbau des Systems. „Der Radverkehrsanteil soll bis zum Jahr 2020 auf 25 Prozent steigen“, erklärte Wiesner. „Dazu müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Das tun wir unter anderem mit der stetigen Einrichtung neuer Fahrradstraßen.“

So seien im Rahmen des Fahrradstraßen-Konzeptes bis 2020 insgesamt 107 Fahrradstraßen mit einer Gesamtlänge von 50 Kilometern beschlossen worden. Bisher richtete die Stadt 42 von ihnen ein. „Wenn die Zuschüsse vom Land für weitere 33 Wege bewilligt werden, wird die Stadt auch diese zum größten Teil in diesem Jahr markieren können“, so Stadtsprecherin Stefanie Zießnitz. „Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich eine Million Euro.“ Eine entsprechende Förderung sei bereits beantragt.

Die Umwandlung der Gallusstraße kostete rund 18.000 Euro, wobei die Bezirksregierung Köln 70 Prozent der Finanzierung übernahm. Hier machen jetzt Schilder, breite Fahrbahn- und Parkplatzmarkierungen sowie Piktogramme auf dem Asphalt auf die veränderte Verkehrsordnung aufmerksam. Eine Maßnahme, für die nicht jeder Anwohner sofort Verständnis zeigte. „Manche Bewohner wehrten sich anfänglich“, so Marlies Koch vom Stadtplanungsamt. „Sie befürchteten, dass sie die Straße zukünftig nicht mehr mit dem Auto befahren dürfen.“ Darüber hinaus äußerten die Stadtwerke an manchen Stellen Bedenken, da einige Fahrradstraßen Berührungspunkte mit Buslinien hätten, sagte Koch. Mittlerweile sei die Akzeptanz in der Bevölkerung aber gestiegen.

So wie bei Rita Specht, die seit 1961 in der Gallusstraße wohnt. „Ich fahre zwar die meiste Zeit mit dem Auto, um meine alltäglichen Besorgungen zu machen, trotzdem finde das Konzept sehr gut“, so die 81-Jährige. „Es wird dadurch auf jeden Fall sicherer für die Fahrradfahrer. Für mich als Autofahrerin sehe ich da kaum Einschränkungen.“