VILICH-MÜLDORF. Hunderte Besucher kamen am Samstag zum Dorffest rund um die Mühlenbachhalle in Vilich-Müldorf. Es zeigt: Das Dorfleben blüht wieder auf.

Von Leif Kubik, 12.06.2017

„Atemlos durch die Nacht“, hieß es am Samstagabend in Vilich-Mülldorf: Der Bürgerverein hatte zur dritten Ausgabe des Dorffestes eingeladen und fast der ganze Ort sang mit, als „Helene Fischer“ ihren größten Erfolg performte. Und damit die Sängerin erst gar nicht Gefahr lief ausgebuht zu werden, hatte sie sich Andrea Berg, Roland Kaiser und ABBA als Verstärkung mitgebracht.

Thommys Pop-Show heißt die bunte Cover-Truppe, die mit viel Spaß und durchaus auch gewissem Talent die große Bühne vor der Mühlenbachhalle rockte. Der Initiator und Namensgeber, der Vorsitzende des Bürgervereins, Thomas Biedermann, stand als Björn Ulvaeus mit blonder Perücke auch selber auf der Bühne. Daneben brillierten Ursula Trautmann als Helene Fischer, Claudia Feldmann als Andrea Berg und Klaus Krummrich als Roland Kaiser.

Noch vor ein paar Jahren wäre ein solch buntes Dorfleben in Vilich-Müldorf fast unvorstellbar gewesen: Doch nachdem eine engagierte Truppe rund um Biedermann und seine Vorstandskollegin Astrid Bender im Jahr 2014 die Zügel des Bürgervereins in die Hand nahmen hat sich vieles verbessert: „Aus dem Nebeneinander ist ein Miteinander geworden“, zeigte sich Helene Fischer-Darstellerin Trautmann überzeugt.

Aufblühen der lokalen Vereinslandschaft

Das zeige sich natürlich nicht nur an seiner bunten Sängertruppe, sondern auch an dem Aufblühen der lokalen Vereinslandschaft, so Biedermann: Mit dem Damenkomitee „Mühlenbach-Sterne“ und dem Junggesellenverein mit Männer-Reih hätten sich allein in den beiden vergangenen Jahren zwei neue Vereine gegründet.

Nachdem als letztes Fest vor einigen Jahren auch die Dorfkirmes eingeschlafen war, fragte man sich im reaktivierten Bürgerverein zunächst, ob ein Dorffest überhaupt Anklang in der Bevölkerung finden würde: „Als sich aber nicht weniger als elf Vereine und Gruppen meldeten, um bei der Durchführung mitzumischen, war uns schnell klar, dass wir einen Nerv getroffen hatten“, erinnert sich Astrid Klein-Barowski, die bereits zum dritten Mal für die Organisation verantwortlich war.

Fassanstich durch Guido Déus

Außer musikalischer gab es auch noch weitere Unterhaltung in Form von Karate- und Hoola Hopp-Vorführungen; an den zahlreichen Ständen sorgten die Vertreter der diversen Vereine für das leibliche Wohl der Vilich-Müldorfer und ihrer Gäste.

Nach Begrüßung durch Biedermann und Fassanstich durch den Beueler Bezirksbürgermeister Guido Déus sorgten zunächst Schüler der Musikschule Andreas Gassewicz für rockige Konzertatmosphäre, bevor die Pop-Show mit ihrem ersten Teil startete.

Es folgten die Samba-Gruppe Cocada, verschiedene Abteilungen des Sportvereins, die Prinzengarde Vilich-Müldorf, das Trommelduo Hakima und zum Abschluss die Band Tellheim. Die unüberhörbare Geräuschkulisse werde dabei im Ort weitgehend akzeptiert, freute sich Biedermann: „Ich glaube, die meisten feiern ohnehin mit.“