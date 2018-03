Frau übersah offenbar Stopschild

Bei einem Verkehrsunfall in Hoholz, kam es zu zwei Totalschäden und einem Verletzten.

Hoholz/Beuel. Auf der Kreuzung zwischen der Ettenhausener Straße und der Ungartenstraße kam es in Hoholz zu einem Verkehrsunfall. Laut Angaben der Polizei hatte eine Fahrerin ein Stopschild übersehen. Nach ersten Angaben wurde eine Person leicht verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.03.2018

Gegen 10 Uhr kam es am Samstagvormittag laut Polizeiangaben zu einem Unfall auf der Kreuzung zwischen der Ettenhausener Straße und der Ungartenstraße in Hoholz. Zwei Autos, mit jeweils zwei Personen besetzt, fuhren ineinander. Offenbar hatte eine Fahrerin ein Stopschild übersehen, so die Polizei.

Bei dem Zusammenprall der Autos wurden beide so stark beschädigt, dass sie als Totalschaden abgeschleppt werden mussten. Die Polizei geht von einem Sachschaden von insgesamt 35.000 Euro aus. Auch wurde eine Person bei dem Unfall leicht verletzt, genauere Angaben konnte die Polizei jedoch noch nicht machen.

Die Strecke ist nach dem Abschleppen der Autos wieder freigegeben.