Prunksitzung der Honigsmöhne

Beuel. „Ausverkauft! Alle 750 Karten unserer Prunksitzung sind verkauft“, sagte Vanessa Schlichtherle vom Damenkomitee Honigsmöhne am Freitag. Und das Brückenforum war bis auf den letzten Platz mit bunt kostümierten Karnevalsjecken gefüllt.

Von Rainer Schmidt, 12.02.2017

Seit 128 Jahren gibt es das erste Bonner Damenkomitee, seit 1996 bereichern sie mit ihren Sitzungen den rechtsrheinischen Karneval. Und obwohl es sich um einen so alten Verein handelt, achtet Präsidentin Gaby Biercher darauf, dass der Elferrat jung bleibt. Deshalb konnte sie zur Prunksitzung zwei 16 jährige Paginnen im Elferrat begrüßen: Lena Köpsel und Sabrina Michel.

Das Programm der Honigsmöhne ist in jedem Jahr eine bunte Mischung aus Büttenreden, Tänzen und Musik. „Unser Publikum ist gemischt. Wir haben ein familiäres Stammpublikum“, zeigt sich Schlichtherle von den Besuchern angetan. Entsprechend hat auch die Literatin Eva Stellmach das Programm in diesem Jahr zusammengestellt. Sogar mit einem Vorprogramm konnten die Möhnen aufwarten. Das Kindercorps der Beueler Stadtsoldaten durfte mit ihren ‚Dreikäsehochs‘ den bunten Reigen eröffnen.

Dieter Röder alias ‚Ne Knallkopp‘ hatte als Eisbrecher die undankbare Aufgabe, den Saal in Stimmung zu bringen. Was ihm mit seiner über 20-jährigen Bühnenerfahrung problemlos gelang. Doch gleich danach tobte der Saal, denn das Thorrer Schnauzerballett begeisterte mit Tanz und mit ihrer Choreografie. Nach 30 Jahren auf der Bühne, so war zu hören, befänden sie sich auf Abschlusstournee. Wicky Junggeburth, der singende Ex-Prinz aus Köln, die Musikgruppe Cöllner, das Tanzcorps „Dürscheder Mellsäck“, das Rednerduo Harry und Achim, die europaweit bekannten Fascinating Drums aus Lippstadt und die Musikgruppe ‚Tacheles‘ mit ihrem Motto „Alles kann – Stimmung muss“ sorgten für ausgelassene karnevalistische Stimmung. Passend hinter dem Ex-Prinzen aus Köln zog das aktuelle Bonner Prinzenpaar in den Saal ein: Prinz Mirko I. mit seiner Bonna Patty I., begleitet von der Ehrengarde der Stadt Bonn.

„Auch in diesem Jahr übernehmen wir wieder eine Bienenpatenschaft bei der Imkerei Scholz-Kessler in Vinxel“, erklärte Vanessa Schlichtherle. Passt zu ihrem Namen, muss man den Honigsmöhnen attestieren.