Initiative will Kinder und Jugendliche für Musik begeistern

Beuel. Der Verein "Kinder ins Konzert" bringt das Singspiel "Hilfe, die Herdmanns kommen" auf die Bühne. Die Adaption des Kinderbuchs der amerikanischen Autorin Barbara Robinson kommt von den Kirchenmusikern Hubert Arnold und Wolfgang Pohl.

Von Leif Kubik, 29.11.2017

„Die sind ziemlich Asi“, bringt Elise ihre Sicht der „Herdmanns“ auf den Punkt. Die Elfjährige probte an diesem Abend im Jugendheim der evangelischen Nachfolge-Christi-Kirche gemeinsam mit neun weiteren Kindern für eine große Aufführung.

Der Rheinische Kinder- und Jugendchor und der Frauenkammerchor Bonn-Sonata unter der Leitung von Markus Karas, die Right Side Singers und der Kinderchor „Kirchenmäuse“ unter der Leitung von Hubert Arnold sowie die Schedrik-Juniors des Gymnasiums am Oelberg aus Oberpleis unter der Leitung von Pavel Brochin bringen am ersten Advent im Bonner Telekom Forum das Singspiel „Hilfe, die Herdmanns kommen“ auf die Bühne.

Wie in jedem Jahr bereitet der Verein „Kinder ins Konzert“ wieder ein großes Weihnachtsprojekt vor, und in diesem Jahr steht das Stück, das bereits vor fünf Jahren unter leicht abweichender Chorbeteiligung seine Premiere feierte, als Wiederaufnahme auf dem Programm „Kinder ins Konzert will“ – wie schon der Name verrät – Kinder und Jugendliche für Musik begeistern.

Der Verein fördert und veranstaltet dazu Konzerte und ermöglicht dem Nachwuchs den Besuch von Musicals oder Opern. „Ziemlich Asi“ sind die Protagonisten des Stücks übrigens auf den ersten Blick tatsächlich: Anders als Elise, die in der Rolle der Maxine „eine der Frommen“ spielt, terrorisieren die sechs Herdmann-Kinder zu Beginn des Stücks ihren Stadtteil.

Als die Sprösslinge einer alleinerziehenden Mutter in der Vorweihnachtszeit dann auch noch zu allem Überfluss – weil es dort angeblich Süßigkeiten geben soll – in der Sonntagsschule auftauchen, sind die anderen Kinder zunächst alles andere als begeistert. „Nachdem Eugenia, Hedwig, Ralf, Klaus, Olli und Leopold aber sämtliche Hauptrollen des Krippenspiels ergattert haben, entwickeln sie eine gehörige Portion Mitgefühl für das Jesuskind und ermöglichen den Zuschauern damit eine neue Sicht auf die Weihnachtsgeschichte“, erklärte Andrea Will von „Kinder ins Konzert“.

Adaption des Kinderbuchs komponiert

Die Adaption des Kinderbuchs der amerikanischen Autorin Barbara Robinson zum Singspiel hatten die Kirchenmusiker Hubert Arnold und Wolfgang Pohl bereits vor fünf Jahren komponiert: Schon bei der Premiere im Jahr 2012 griffen sie dabei auf eine deutsche Bühnenfassung des Kinderbuchautors Paul Maar zurück.

Anna und Mirja verkörpern die beiden Herdmann-Brüder Klaus und Ralf: „Der Ralf spielt aber in dem Stück den Josef und so spiele ich also einen Schauspieler der eine Rolle spielt“, erklärt Mirja die besondere Herausforderung, die das Stück für sie bereit hält. Mit viel Begeisterung waren die Kinder bei den Proben in Beuel bei der Sache und übten sowohl ihre Sprech- und unter der fachkundigen Anleitung von Kirchenmusiker Arnold am Klavier auch die Gesangspartien.

Mit Musik von Irish Folk bis Rock und Rap bis Balllade hatten die beiden Komponisten für eine musikalische Bandbreite gesorgt, die das Publikum im Telekom Forum ähnlich begeistern dürfte, wie die jungen Darsteller bei den Proben.

„Hilfe, die Herdmanns kommen“ ist am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, ab 16 Uhr im Telekom Forum, Landgrabenweg 151, zu sehen: Karten können unter www.kinder-ins-konzert.de oder telefonisch unter 0228/9 46 95 95 zum Preis von zwölf Euro (ermäßigt acht Euro) bestellt werden.