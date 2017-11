Benefizabend in Beuel

Beuel. Der Verein „Wünschdirwas“ erfüllt schwer kranken Kindern ihre Herzenswünsche. Auf einem Benefizabend wurden Spenden gesammelt für weitererührende Geschichten.

Von Charleen Florijn, 03.11.2017

Lucas darf einen ganzen Tag lang im Streifenwagen mitfahren, Konstantin wird Kapitän auf hoher See, Giulia trifft ihr Idol Lena Meyer-Landrut. Schwer kranken Kindern Urlaub von ihrer Krankheit schenken – darum geht es dem Kölner Verein „Wünschdirwas“. Seit 28 Jahren erfüllt „Wünschdirwas“ jungen Patienten ihre persönlichen Herzenswünsche, allein im letzten Jahr waren es mehr als 300. Seit der Gründung hat der Verein bereits über 8000 Wünsche erfüllt.

Die Wünsche sind so unterschiedlich wie die Kinder selbst: einmal eine Schlange streicheln, im Heißluftballon fliegen oder einen Tag auf dem Schrottplatz verbringen. „Es ist unglaublich, wenn man sieht, was die Wunscherfüllungen ausmachen“, sagte Ehrenamtlerin Sandra Niggemann beim Benefizabend „Lach mal was mit Wünschdirwas“ am Mittwoch im Pantheon. Die Kinderärztin und Kabarettistin führte als Moderatorin durch den Abend und betonte, wie wichtig die Wunscherlebnisse der Kinder für den Heilungsprozess seien: „Diese Glücksmomente geben den Kindern einen unheimlichen Schub, sie strahlen einfach und man erkennt sie danach gar nicht wieder.“

Lachen macht gesund - "das stimmt wirklich"

25 Jahre ist es her, dass Matthias' Herzenswunsch in Erfüllung gegangen ist. Der damals zehnjährige Krebspatient hatte einen kleinen Kuscheltier-Panda namens Uschel und wollte unbedingt einen echten Panda einmal aus nächster Nähe sehen. Für die ganze Familie ging es nach London in den Zoo, wo Matthias einen Panda in Lebensgröße bestaunen konnte. „Das war so ein tolles Erlebnis für ihn, das bleibt noch heute in Erinnerung“, erzählte seine Mutter, die inzwischen ehrenamtlich für „Wünschdirwas“ arbeitet. Heute ist Matthias gesund und Uschel sitzt im Kinderzimmer seiner Tochter und erinnert ihn an seinen ganz besonderen Herzenswunsch.

Zum sechsten Mal in Folge konnte Niggemann bekannte Kabarett-Größen wie Anny Hartmann, Quichotte und Marc Breuer für die Benefizveranstaltung gewinnen. Für die musikalische Begleitung sorgten Jazzsängerin Bianka Kerres und der Pianist Hans Fücker. Lachen für den guten Zweck – so lautet das Motto der Veranstaltung. „Lachen macht gesund, sagt der Volksmund – und das stimmt wirklich“, sagte Niggemann. Über 200 Besucher kamen zu dem Kabarett-Abend. Der Erlös aus dem Ticketverkauf und den Spenden fließt komplett in die Herzenswünsche der Kinder.

In den letzten Jahren waren bei dem Benefizabend zwischen 3000 und 6000 Euro zusammengekommen. Neben den Wunscherfüllungen ermöglicht der Verein damit außerdem Projekte in Kliniken, etwa den Besuch von Klinikclowns oder Kochkurse mit Spitzenköchen. Außerdem betreibt der Verein ein Ferienhaus in Ostfriesland, in dem schwer erkrankte Kinder mit ihren Familien die Krankheit für ein paar Tage vergessen können.