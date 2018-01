Vier Fahrzeuge beteiligt

Bonn. Auf der B42 von Königswinter in Richtung Bonn hat es am Montagmorgen einen Unfall gegeben. In dessen Folge kam es zu Stau kurz vor der Südbrücke.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.01.2018

Ein Unfall im Berufsverkehr sorgte am Montagmorgen für größere Verkehrsbehinderungen kurz vor der Bonner Südbrücke. Gegen 8.20 Uhr kam es auf der B42 von Königswinter in Richtung Bonn kurz vor der Abbiegespur in Richtung Südbrücke zu einem Unfall mit drei beteiligten Pkw und einem Klein-Lkw.

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, fuhr zunächst ein 44-Jähriger mit seinem silbernen Opel Corsa auf den roten Agila einer 53-jährigen Frau auf. Der Corsa wurde durch den Zusammenprall nach links geschleudert und kollidierte dort mit einem Klein-Lkw der Marke Mercedes. Als dessen 47 Jahre alter Fahrer versuchte nach links auszuweichen, fuhr der Lastwagen gegen den silbernen Volvo eines 57-jährigen Fahrers. Die 53-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die anderen Personen blieben unverletzt.

Aufgrund des Unfalls musste die Polizei zwei Fahrspuren in Richtung Bonn vorübergehend sperren, nur ein Fahrstreifen stand dem morgendlichen Berufsverkehr zur Verfügung. Autofahrer mussten zeitweise rund 30 Minuten mehr einplanen. Erst am Vormittag konnten alle Spuren wieder freigegeben werden.

Die aktuelle Verkehrslage