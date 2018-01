Mehrere Fahrzeuge beteiligt

Bonn. Auf der B42 von Königswinter in Richtung Bonn hat es am Montagmorgen einen Unfall gegeben. In dessen Folge kam es zu Stau kurz vor der Südbrücke.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.01.2018

Ein Unfall im Berufsverkehr sorgte am Montagmorgen für größere Verkehrsbehinderungen kurz vor der Bonner Südbrücke. Gegen 8.45 Uhr kam es nach ersten Informationen auf der B42 von Königswinter in Richtung Bonn kurz vor der Abbiegespur in Richtung Südbrücke zu einem Unfall mit vier beteiligten Autos und einem Motorrad.

Aufgrund des Unfalls musste die Polizei zwei Fahrspuren in Richtung Bonn vorübergehend sperren, nur ein Fahrstreifen stand dem morgendlichen Berufsverkehr demnach zur Verfügung. Autofahrer müssen rund 30 Minuten mehr einplanen.

Über mögliche Verletzte gab es zunächst keine Informationen.

