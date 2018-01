17-Jähriger noch auf Intensivstation

Bonn. Am 19. Januar wurde ein 17-Jähriger bei einem Unfall mit einem Motorroller in Neu-Vilich schwer verletzt. Erst Tage später meldete sich der Fahrer als Unfallbeteiligter. Auch vom Roller selbst fehlte zunächst jede Spur.

Von Sebastian Meltz, 26.01.2018

Wie die Bonner Polizei am Freitag mitteilte, ist inzwischen geklärt, wie es zu dem Unfall am 19. Januar kam. Ein 18-Jähriger habe sich in dieser Woche bei den Ermittlern gemeldet und zugegeben, am Unfall beteiligt gewesen zu sein. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.

Der 18-Jährige und der 17-Jährige als Sozius waren an dem Freitagabend gegen 22.25 Uhr mit dem Motorroller auf dem Fußweg parallel zur Helene-Weber-Straße in Neu-Vilich unterwegs, als der Roller auf einen Grünstreifen geriet und die beiden jungen Männer zu Boden stürzten. Hierbei zog sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zu.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall am Rande einer Party. Dort nutzten mehrere Jugendliche den Motorroller eines Partygastes zu spontanen Fahrten. Der 18-jährige Fahrer hatte sich bei Eintreffen der Polizei vor Ort zunächst nicht als Unfallbeteiligter zu erkennen gegeben. Den Roller hatte der ebenfalls 17-jährige Besitzer da bereits von der Unfallstelle weggeschoben. Für die Polizei war deshalb zunächst unklar, wie es zu den schweren Verletzungen des 17-Jährigen gekommen war.

Die Beamten prüfen nun außerdem, ob die beiden Unfallbeteiligten den Roller mit der Zustimmung des Rollerbesitzers genutzt haben. Der Verletzte befindet sich weiterhin in intensivmedizinischer Behandlung.