Bonn. Bei einem Vorfall an einer Tankstelle an der Königswinterer Straße in Beuel ist ein 22-Jähriger durch einen Messerstich ins Bein verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter sowie Zeugen der Attacke.

Von Bernd Linnarz, 04.07.2017

Noch unklar ist laut Polizei der Hergang eines Vorfalls an einer Beueler Tankstelle auf, bei dem ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Samstagmorgen einen Mann mit einem Messer verletzt haben soll. Ersten Vernehmungen zufolge kaufte der 22-Jährige gegen 6.10 Uhr Zigaretten an einer Tankstelle auf der Königswinterer Straße. Beim Verlassen des Geländes soll er von einem bislang Unbekannten angesprochen worden sein. Die beiden Männer sollen zunächst gemeinsam über die Königswinterer Straße in Richtung Limperich gegangen, dann jedoch in Streit geraten sein. Der bislang Unbekannte soll seinem Opfer daraufhin unvermittelt mit einem Messer ins Bein gestochen haben und anschließend geflüchtet sein.

Aufgrund des Verdachts, dass der Täter in eine nahe gelegene Flüchtlingsunterkunft gelaufen sei, wurde diese von mehreren Polizeibeamte durchsucht. Ohne Erfolg. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung entlassen wurde.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß; er trug dunkle kurze Haare mit Haargel nach hinten frisiert und einen Drei-Tage-Bart; er soll nur gebrochen Deutsch gesprochen haben und nach eigenen Angaben Afghane sein. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0228/150 zu melden.