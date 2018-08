Polizei veröffentlicht Bild des Täters

Nachdem ein 71-Jähriger seine Geldbörse in einer Bank vergaß, hob ein Unbekannter mit der Bankkarte des 71-Jährigen mehrere Hundert Euro ab. Jetzt hat die Bonner Polizei ein Fahndungsbild veröffentlicht.

Bonn. Ein Unbekannter hatte im Dezember letzten Jahres Geld mit einer gefundenen Bankkarte abgehoben. Jetzt hat die Polizei ein Fahndungsfoto herausgegeben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.08.2018

Ein 71-Jähriger ist am 12. Dezember 2017 bestohlen worden, nachdem er seine Geldbörse in einer Bankfiliale in Beuel vergessen hatte.

Der Unbekannte auf den Fahndungsfotos der Polizei nahm die darin befindliche Bankkarte und hob mehrere Hundert Euro ab. Eine Überwachungskamera filmte den Mann dabei.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes. Diese werden entgegengenommen unter: 0228/150.