Polizei sucht Zeugen

Beuel. Am Montag ist ein 21-jähriger Fahrradfahrer von einem unbekannten Auto angefahren worden. Nach dem Zusammenstoß floh der Fahrer und ließ den 21-Jährigen verletzt liegen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.10.2018

Ein 21-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der 21-Jährige gegen 5.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Gerhardstraße in Richtung B56, als sich in Höhe der Kreuzung Gartenstraße ein Fahrzeug von hinten näherte. Das Auto fuhr dem Radfahrer so dicht auf, dass es den Hinterreifen des Fahrrads berührte.

Dadurch stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Der Fahrer hielt daraufhin nicht an, sondern fuhr in Richtung St. Augustiner Straße weiter. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen anthrazitfarbenen BMW gehandelt haben, der Fahrer war nach Angaben des Radfahrers ein junger Mann.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer des Wagens geben können. Hinweise werden unter 0228/150 entgegengenommen.