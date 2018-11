Supermarkt in Holzlar

BONN. Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend versucht, einen Supermarkt an der Espeler Wiese in Bonn-Holzlar zu überfallen. Die Polizei fahndet und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.11.2018

Die Polizei bittet bei der Suche nach einem mutmaßlichem Supermarkträuber um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wie die Ermittler mitteilten, betrat der mit einer Skimaske bekleidete Mann am Freitag gegen 20.50 Uhr einen Supermarkt an der Straße "Espeler Wiese" in Bonn-Holzlar, ging an die Kasse und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Kassiererin dazu auf, Bargeld herauszugeben. Da sich die Kasse nicht direkt öffnen ließ, flüchtete der Unbekannte schließlich ohne Beute aus dem Markt.

Der Flüchtige wird als etwa 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er hat eine schmale Statur und trug zur Tatzeit eine Jeans sowie einen grauen Kapuzenpullover. Sein Gesicht hatte er mit einer schwarzen Skimaske bedeckt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0228/150.