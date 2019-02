Weiberfastnachtsbilanz der Bonner Polizei

Bonn. Polizei und Feuerwehr sprechen insgesamt von einem entspannten Verlauf am Weiberfastnachtstag. In einer Bahn der Linie 66 wurden zwei Scheiben herausgebrochen.

Bis in den frühen Abend hinein vermeldeten Polizei und Feuerwehr an Weiberfastnacht keine besonderen Vorkommnisse. Das sonnige und warme Frühlingswetter hatte offenbar einen positiven Einfluss auf die Tausenden von Jecken, die sich ab dem Morgen durch die Bonner Innenstadt schoben und in Beuel am Rande des Weiberfastnachtszugs und auf dem Rathausplatz kräftig feierten und schunkelten.

Die Polizei zählte ihrem Sprecher Frank Piontek zufolge rund 1000 Jugendliche, die entlang des Rheinufers Party machten. Am späteren Nachmittag lösten sich die größeren und kleineren Partys am Rhein dann so nach und nach auf. Über den ganzen Tag verteilt waren laut Piontek rund 500 Polizeibeamte im Einsatz.

Die Feuerwehr meldete bis zum Nachmittag neun Einsätze, davon sei die Wehr in zwei Fällen vergeblich ausgerückt. Um welche Notfälle es sich gehandelt hatte, konnte die Feuerwehr zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Insgesamt sprach sie von einem entspannten Verlauf des Wieverfastelovends am Vor- und Nachmittag in Beuel und in der Bonner City.

Gegen Abend versammelten sich viele Jecken vor und in den Kneipen und Gaststätten. Doch auch von dort vermeldete die Polizei bis zum frühen Abend keine besonderen Vorkommnisse – bis auf einige kleinere Handgreiflichkeiten, die die Beamten indes schnell auflösen konnten. Bei den etwa 150 Jugendlichen, die am Abend noch am Rheinufer feierten, traf die Polizei nach Angaben von Piontek dann doch auch einige stark alkoholisierte Jungen und Mädchen an.

Volle Busse und Bahnen vermeldeten die Stadtwerke Bonn (SWB) den ganzen Tag über. In einer Bahn der Linie 66 stellten die SWB am Vormittag einen größeren Schaden fest: In der Bahn waren zwei Scheiben herausgebrochen worden, berichtete SWB-Sprecher Werner Schui. Das habe am Mittag zu leichten Verzögerungen auf der Strecke zwischen Bonn und Siegburg geführt.