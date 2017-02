Vandalismus in Geislar

Beuel. Der Verkehr blieb glücklicherweise unbeinträchtigt, als Unbekannte zwischen Geislar und Vilich mehrere Container umwarfen. Alarmierte Anwohner informierten die Polizei und das Ordnungsamt.

Von Jörg Manhold, 10.02.2017

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte zwischen Geislar und Vilich einen Kleidercontainer und einen Glascontainer umgestoßen. Die Container stehen an der Geislarstraße in Höhe von Burg Lede und Vilicher Bach. Der Verkehr blieb unbeeinträchtigt. Anwohner, die beim Bürgertelefon des Ordnungsamtes der Stadt Bonn anriefen, erhielten die Auskunft, sie mögen sich an Bonnorange und die Polizei wenden. Das haben sie getan.