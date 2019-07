Diebstahl in Beuel

Bonn. In Beuel haben Diebe am Mittwochnachmittag in der Johann-Link-Straße ein hochwertiges E-Bike mit Kinderanhänger gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.07.2019

Am Mittwochnachmittag haben Unbekannte zwischen 16 und 17.30 Uhr ein E-Bike mit Kinderanhänger in Bonn-Beuel entwendet. Wie die Polizei mitteilte, war das schwarze Fahrrad der Marke Radon Hybrid Sunset und der grün-schwarze Thule Fahrradanhänger mit Kleinkindeinsatz an einem Ständer auf der Johann-Link-Straße angeschlossen. Zwei am Rad mit angeschlossene Helme wurden ebenfalls entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0228-150 entgegen genommen.