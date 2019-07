Polizei bittet um Hinweise

BONN. Diebe haben von einer Baustelle auf der Straße Am Weidenbach in Bonn-Pützchen einen Radlader der Firma JCB gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.07.2019

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch, 15.45 Uhr, bis Donnerstag, 5.45 Uhr, einen Radlader von einer Baustelle auf der Straße Am Weidenbach in Bonn-Pützchen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Baufirma den Diebstahl der blauen Baumaschine am Donnerstagmorgen. Der Radlader ist vom Hersteller JCB und das Typ Loader.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0228/150.