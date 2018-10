Polizei bittet um Hinweise

BONN-KÜDINGHOVEN. Bislang unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen im Buchenweg in Bonn-Küdinghoven ein Auto in Brand gesetzt. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.10.2018

Die Polizei sucht nach bislang Unbekannten, die am frühen Dienstagmorgen in Bonn-Küdinghoven ein Auto in Brand gesetzt haben. Laut Mitteilung der Ermittler fiel gegen 5.05 Uhr vorbeifahrenden Zeugen ein geparkter, weißer Mercedes Sprinter auf, der im Buchenweg in Flammen stand. Die von den Zeugen alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung und weiteren Ermittlungen sichergestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder nähere Angaben zum Tatgeschehen machen können, um Hinweise unter 0228/150.