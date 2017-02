Geldkarte in Bonn gestohlen

Beuel. Nachdem einer Frau in Bonn-Gronau eine Geldbörse gestohlen wurde, hob kurz darauf eine noch unbekannte Frau in Beuel mehrere tausend Euro ab. Jetzt sucht die Polizei mit einem Bild aus der Überwachungskamera nach ihr.

Aus einem Bürobereich in Bonn-Gronau ist einer Frau am 11. Januar zwischen 9.30 Uhr und 18.15 Uhr eine Geldbörse gestohlen worden. Kurz darauf wurde nach Angaben der Polizei in einer Bankfiliale in Bonn-Beuel die gestohlene EC-Karte aus der Geldbörse benutzt. Eine noch unbekannte Frau hob mit Vorlage der Karte sowie des gestohlenen Personalausweises mehrere tausend Euro am Bankschalter ab.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten bislang nicht zu einer Identifizierung der Frau. Daher hat die Polizei nun auf richterlichen Beschluss ein Bild aus einer Überwachungskamera der Bank veröffentlicht und fragt: Wer kennt die Frau auf dem Foto und/oder kann Informationen zu deren Aufenthaltsort liefern?

Foto: Polizei Die Polizei sucht nach dieser Frau.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.