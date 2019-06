Einbruch in Bonn

BONN. Unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen in die Gaststätte "Rheinlust" in Bonn-Beuel eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Von Maximilian Mühlens, 21.06.2019

Am frühen Freitagmorgen sind bislang unbekannte Täter in die Bonner Rheinlust eingebrochen. Laut der Bonner Polizei drangen die Unbekannten in der Zeit zwischen 1 Uhr und 3.30 Uhr in die Räumlichkeiten des bekannten Lokals ein. Weder die Polizei noch ein Mitarbeiter des Lokals konnten die Art und den Umfang des Diebesgutes einschätzen. „Unsere Öffnungszeiten bleiben von dem Einbruch unberührt – der Betrieb läuft ganz normal weiter“, sagte ein Mitarbeiter dem GA. Der Gastronom war für den GA selber nicht zu erreichen, er habe aber am Morgen den Schaden begutachtet.

Das Kriminalkommissariat 34 hat nach erfolgter Spurensicherung die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.