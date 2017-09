Täter entwenden Schmuck

Beuel. Bisher unbekannte Täter sind am Samstagabend in ein Einfamilienhaus in Beuel eingebrochen und haben Schmuck entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.09.2017

Nach Angaben der Polizei haben sich bisher noch Unbekannte am Samstagabend zwischen 20 und 23 Uhr Zugang zu einem Reihenhaus in der Gerhardstraße in Beuel verschafft. Dazu hebelten sie die Terrassentür auf. Sie durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck in noch unbekanntem Wert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.