Dauerbaustelle

VILICH-Müldorf. Gute Aussichten: Ab Mittwoch soll die umständliche Umleitung in Richtung Siegburg aufgehoben werden. Der Landesbetrieb gibt einen Überblick, wie es weitergeht.

Diesen Mittwoch hebt der Landesbetrieb Straßen NRW die Umleitung an der Bundesstraße 56 stadtauswärts auf. Während der Anschlussarbeiten zwischen alter und neuer Straße wurde der Verkehr über die Straße Am Herrengarten, Siegburger Straße und Reinold-Hagen-Straße wieder auf die B 56 geführt. Dadurch bildeten sich immer wieder Rückstaus.

Wie Bauleiter Werner Engels mitteilte, ist der Straßenunterbau an der betroffenen Stelle nun fertig. Der zuständige Baubetrieb müsse allerdings zu einem späteren Zeitpunkt die Umleitung noch einmal einrichten, um die letzte obere Deckschicht im Verlaufe eines halben, höchstens eines Tages aufzutragen. Vermutlich werde das am 9. August geschehen. Bis auf diesen einen Tag werde in beiden Richtungen der Bundesstraße wieder eine Fahrspur zur Verfügung stehen. „Das sollte eigentlich nicht zu größeren Problemen führen“, erklärte Engels.

Die Baustelle ist Teil eines großangelegten Ausbaus rund um den Autobahnanschluss Bonn-Vilich der A 59. Der Landesbetrieb ist bereits seit November vergangenen Jahres mit dem vierstreifigen Ausbau der B 56 beschäftigt. Auch die Anschlussstellen der Autobahn werden im Zuge dessen bis Ende des Jahres saniert. Sie sind voraussichtlich ab Mitte August dran und werden zeitweise zu Verkehrseinschränkungen führen, vor allem in Fahrtrichtung Köln. Zeitweise, so kündigt Engels an, müsste die Autobahnabfahrt komplett gesperrt werden. Das werde der Landesbetrieb aber rechtzeitig ankündigen.

Eine der nächsten Schritte werde – zeitlich parallel zur Straßensanierung – auch der Neubau der Brücke für Fußgänger von Vilich-Müldorf Richtung Gesamtschule sein. Mitte September ist der Einsatz von zwei großen Kränen geplant, um das Brückenbauwerk einzuheben. Ein Wochenende lang werde die Straße gesperrt werden müssen, erklärte Engels. Erst nach Fertigstellung der neuen wird die alte Brücke abgerissen, damit der Weg durchgehend zur Verfügung stehe. Letztere müsse vor allem deshalb weg, weil die Mittelstütze des Bauwerks den geplanten Straßenausbau behindere.

Das Investitionsvolumen der Gesamtbaumaßnahme liegt bei fünf Millionen Euro samt dem Bau von Lärmschutzwänden.