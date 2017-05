Weihnachtslicht ehrt Buchhändlerin

Oberkassel. Buchhändlerin Friederike Herschel aus Oberkassel und ihr Team erhalten den Ehrenpreis. Weihnachtslicht-Vorsitzender Bernd Leyendecker würdigt das langjährige Engagement.

Von Anke Vehmeier, 25.05.2017

Doppelten Grund zum Feiern hat Friederike Herschel. Sie hatte anlässlich des 30-jährigen Bestehens ihrer Buchhandlung „Max & Moritz“ zu einem kleinen Fest im Hof eingeladen. Da ließen sich Nachbarn, Kunden und Freunde nicht lange bitten und erschienen zahlreich in der Adrianstraße 163, um zu gratulieren.

Mit einer Delegation der Aktion Weihnachtslicht hatte die Buchhändlerin allerdings nicht gerechnet. Und auch nicht mit dem, was Weihnachtslicht-Vorsitzender Bernd Leyendecker im Gepäck hatte. „Sie unterstützen das Weihnachtslicht seit so vielen Jahren. Da ist es an der Zeit, dieses Engagement zu würdigen. Es ist mir eine große Ehre und Freude, Ihnen den Ehrenpreis der Aktion Weihnachtslicht zu überreichen“, sagte Leyendecker und übergab Friederike Herschel die gläserne Skulptur mit dem blauen Signet des GA-Hilfswerks.

Der Verein Weihnachtslicht verleiht den Ehrenpreis seit elf Jahren. Ausgezeichnet werden Vereine, Initiativen, Freundeskreise, Unternehmen und Personen, die das Weihnachtslicht in herausragender Weise unterstützen. „Frau Herschel und ihr Team verpacken in der Adventszeit gegen eine Spende die Geschenke der Kunden auf kreative und liebevolle Art. Kein Wunder, dass sie dafür gerne mit einem Obolus in das geflügelte Schwein neben der Kasse belohnt werden“, so Leyendecker. Das Max & Moritz-Team gehört zu den langjährigsten und treuesten Spendern des Weihnachtslichts.

Geschenke verpacken gegen Obolus

„Unsere Kunden fragen bereits im Herbst, wann unsere Weihnachtslicht-Aktion wieder startet. Ihnen und uns ist es dabei ganz wichtig, dass das Geld bedürftigen Senioren in unserer Region zugutekommt“, sagte Herschel. „Da sie großes Vertrauen in die GA-Aktion haben, geben sie auch gerne. Und das motiviert uns natürlich zusätzlich“, erklärte die Buchhändlerin. „Jeder Cent kommt an, heißt unsere Devise und dafür stehen wir auch“, betonte Leyendecker. Denn sämtliche Kosten an Personal und Material trägt der General-Anzeiger. „So können wir den Spendern versichern, dass wir alle Einnahmen eins zu eins abgeben“, so Leyendecker.

Friederike Herschel hat ihre Buchhandlung vor 30 Jahren selbst aufgebaut. Zunächst handelte sie mit antiquarischen Büchern. Als sich die Gelegenheit ergab, das Ladenlokal in der Adrianstraße zu übernehmen änderte sie ihr Geschäftsmodell. „Ich hatte viel mehr Platz, und so konnte ich auch neue Bücher ins Sortiment aufnehmen. Das Angebot ist dann Schritt für Schritt gewachsen“, sagte die Buchhändlerin. „Ich habe das riesige Glück gehabt, die Hochzeit des Mediums zu erleben. Für die Menschen hatten Bücher eine große Wertigkeit und waren sehr geschätzt“, erläuterte Herschel.

Treue Stammkundschaft

Im Zeitalter der Digitalisierung und des Online-Handels hätten es Buchläden heute oft nicht leicht. „Aber ich habe sehr viele Stammkunden und einen persönlichen Kontakt zu ihnen. Für sie macht eine kompetente Beratung den Unterschied“, so Herschel. Außerdem verstehen sich die langjährigen Mitarbeiter als echtes Team. „Was mir besonders am Herzen liegt, ist, Kinder und Jugendliche zum Buch zu bringen. Ich finde es ganz wichtig, dass sie den Zugang nicht verlieren. Wenn sie dann auch alleine in den Laden kommen und sich Bücher aussuchen, erfüllt mich das mit großer Zufriedenheit“, betonte die Buchhändlerin.

Und mit Blick auf den Ehrenpreis des Weihnachtslichts sieht Herschel sich in ihrer Arbeit bestätigt: „Ich bin ganz gerührt. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber es tut sehr gut, wenn man so eine Ehrung für sein Engagement erfährt. Das ist eine große Auszeichnung für unser ganzes Team und unsere Kunden.“