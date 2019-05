Bürgerverein Holzlar stellt sein Programm vor

Holzlar. In den nächsten Monaten hat der Bürgerverein wieder jede Menge vor.

Und verweist auf sein reichhaltiges Jahresprogramm. Los geht es mit dem Treffen am 1. Mai, das um 15 Uhr an der romantischen Grillhütte am Hardtweihersee im Ennert beginnt.

Geboten werden Würstchen und Getränke sowie Begegnungen mit neuen und alten Bekannten. Die Kinder können im Umfeld der Hütte spielen. Wer will, kann Salate spenden.

Zur Frühjahrsfahrt am 25. Mai zu den historischen Wassermühlen in das Vulkaneifeldorf Birgel laden in Kooperation die Bürgervereine Roleber-Gielgen und Holzlar ein. Anmeldung dazu bis zum 19. Mai bei Hans Luhmer, 02 28/48 43 20. Das ist auch die Nummer für alle, die noch zu den Karl-May-Festspielen am 22. August nach Elspe mitfahren wollen. (bot)

Weitere Informationen auch über www.bonn-holzlar.de.