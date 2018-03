Einigung in Schwarzrheindorf

SCHWARZRHEINDORF. Es gibt Bewegung im Fall des Trafohäuschens in der Dixstraße: Die Stadtwerke Bonn (SWB) und die Stadt Bonn sind sich im weiteren Vorgehen dahingehend einig, eine alternative Fläche am Friedhof zu finden, hieß es aus dem Stadthaus.

Von Leif Kubik, 15.03.2018

Wie berichtet, plante die SWB-Tochter Bonn-Netz die Errichtung einer neuen Trafostation an derselben Stelle, an der auch zuvor ein bereits vor über hundert Jahren erbautes und inzwischen veraltetes Transformatorenhäuschen steht, während das Eigentümerpaar des benachbarten Wohnhauses sich einen Standort in einigen Metern Entfernung wünscht.

Das Problem: Weil das Technikgebäude direkt an das Wohnhaus der Familien Lange grenzt, sind die damit verbundenen Magnetfelder im Zuhause des Rentnerpaars messbar. Im Vorfeld der Neuerrichtung war den Langes vor drei Jahren zunächst die Verlegung auf eine einige Meter vom Haus entfernte Freifläche avisiert worden. Da das Areal direkt neben dem Wohnhaus aber den SWB und die etwas weiter entfernte Friedhofsfläche hingegen der Stadt gehört, drohte dieses pragmatische Vorgehen dann aber an Abstimmungsschwierigkeiten zu scheitern.

Nachdem zunächst keine Einigkeit über die Bedingungen einer Nutzung der Friedhofsfläche durch Bonn-Netz habe erzielt werden können, seien sich SWB und Stadt nach weiteren Gesprächen nun einig geworden, ließ die Stadt Bonn das Ehepaar jetzt in einem Schreiben wissen. Noch in dieser Woche sollen die Absprachen vertraglich fixiert werden.